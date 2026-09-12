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Kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı: Genç sürücünün feci kazası saniye saniye kamerada

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Amasya'da hızla girdiği virajda kontrolden çıkarak savrulan motosikletin bariyerlere çarptığı feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle başındaki kaskı fırlayan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki Irak uyruklu sürücü Anas Khell Hassan Al Rubaye, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Amasya
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