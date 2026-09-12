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Dünya

Freni tutmayan otobüste korku dolu anlar! Sürücü direksiyonu bırakıp kaçtı

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Vietnam’da seyir halindeki bir yolcu otobüsünde lastiklerden birinin patlamasının ardından frenler devre dışı kaldı. Panikleyen sürücü direksiyonu bırakarak aracın arka bölümüne kaçarken, o anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral hale geldi.

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Vietnam’da seyir halindeki yolcu otobüsünde lastiklerden birinin patlamasının ardından frenler devre dışı kaldı. Panikleyen sürücünün direksiyonu bırakıp aracın arka bölümüne geçmesi korku dolu anlara neden olurken, sürücü son anda yeniden direksiyon başına geçerek otobüsü durdurdu.

FRENLERİ DEVRE DIŞI KALMIŞ

Vietnam’da yolcu otobüsünde yaşanan tehlikeli anlar, araç içindeki kamera tarafından kaydedildi. Seyir sırasında lastiklerden birinin patlamasıyla kontrolden çıkan otobüste frenlerin de devre dışı kaldığı belirtildi.

Freni tutmayan otobüste korku dolu anlar! Sürücü direksiyonu bırakıp kaçtı
Başlık ResmiFreni tutmayan otobüste korku dolu anlar! Sürücü direksiyonu bırakıp kaçtı

SÜRÜCÜ VE MUAVİN BÖYLE KAÇTI

Lastiğin patlamasının ardından hızla ilerlemeye devam eden araçta büyük panik yaşandı. Sürücü ise hareket halindeki otobüsün direksiyonunu bırakarak arka bölüme kaçtı. Otobüsün içinden kaydedilen görüntülerde, sürücünün yanı sıra muavin koltuğunda bulunan kişinin de direksiyon bölümünden ayrıldığı görüldü.

Sürücüsüz kalan otobüs yoluna devam ederken bir süre sonra sürücü yeniden direksiyon başına geçti. Otobüsün kontrolünü tekrar sağlayan sürücü, aracın ilerlemesini durdurmayı başardı.

Freni tutmayan otobüste korku dolu anlar! Sürücü direksiyonu bırakıp kaçtı
Başlık ResmiFreni tutmayan otobüste korku dolu anlar! Sürücü direksiyonu bırakıp kaçtı

Sürücünün son anda müdahalesiyle otobüs durdurulurken, muhtemel bir kazanın da önüne geçildi. Yolcular ve sürücünün büyük korku yaşadığı olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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