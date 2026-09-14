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Anadolu Üniversitesi açıköğretim ders seçimi ne zaman? AÖF 2026-2027 Ders Seçimi Tarihleri

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Anadolu Üniversitesi açıköğretim ders seçimi ne zaman? AÖF 2026-2027 Ders Seçimi Tarihleri

Yeni eğitim döneminin başlaması ile beraber AÖF öğrencileri ''Anadolu Üniversitesi açıköğretim ders seçimi ne zaman?'' sorusunu gündeme getirdi. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan 2026-2027 akademik takvimine göre güz dönemindeki kayıt yenileme ve ders ekle-sil işlemleri tarihleri belli oldu.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte öğrencileri yeni bir uygulama da kapıda. Açıköğretim programlarında uygulanacak seçmeli ders sistemiyle öğrenciler, ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun dersleri tercih ederek eğitim planlarını daha kişisel hale getirebilecek. Yeni akademik yıl öncesinde öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında ise AÖF ders seçimi ve kayıt yenileme tarihleri geliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi açıköğretim ders seçimi ne zaman?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim ders seçimi ne zaman? AÖF 2026-2027 Ders Seçimi Tarihleri
Başlık ResmiAnadolu Üniversitesi açıköğretim ders seçimi ne zaman? AÖF 2026-2027 Ders Seçimi Tarihleri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılında ders seçimleri dönemlere göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.

Güz döneminde AÖF kayıt yenileme ve ders ekle-sil işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ekim 2026 Pazartesi günü sona erecek. Bahar döneminde ise kayıt yenileme ve ders ekle-sil dönemi 8 Şubat 2027 Pazartesi ile 22 Şubat 2027 Pazartesi tarihleri arasında uygulanacak.

Yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler için ders seçme işlemleri 5 Temmuz 2027 Pazartesi başlayacak ve 12 Temmuz 2027 Pazartesi günü tamamlanacak.

Anadolu Üniversitesi açıköğretim ders seçimi ne zaman? AÖF 2026-2027 Ders Seçimi Tarihleri
Başlık ResmiAnadolu Üniversitesi açıköğretim ders seçimi ne zaman? AÖF 2026-2027 Ders Seçimi Tarihleri

AÖF SEÇMELİ DERS UYGULAMASI 2026-2027'DE BAŞLIYOR

Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulan yeni sistem kapsamında öğrenciler, programlarında yer alan seçmeli derslerden tercih yapabilecek.

Yeni uygulamayla öğrencilerin eğitim hayatındaki ders tercihlerini yalnızca zorunlu müfredatla sınırlandırmak yerine, kendi ilgi alanlarına göre şekillendirebilmesi amaçlanıyor. Yeni modelde programlardaki ders kredilerinin en fazla yüzde 75'i zorunlu derslerden meydana gelecek. Geriye kalan yüzde 25'lik kredi bölümü ise seçmeli derslerle tamamlanabilecek.

Öğrenciler güz ve bahar dönemlerinde kendi programlarına özel olarak sunulan seçmeli dersler arasından tercih yapabilecek. Yaz Okulunda ise yalnızca kendi programlarıyla sınırlı kalmadan ortak ders havuzundan ders seçerek farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulacak.

Anadolu Üniversitesi açıköğretim ders seçimi ne zaman? AÖF 2026-2027 Ders Seçimi Tarihleri
Başlık ResmiAnadolu Üniversitesi açıköğretim ders seçimi ne zaman? AÖF 2026-2027 Ders Seçimi Tarihleri

AÖF SINAV TARİHLERİ 2026-2027 TAKVİMİ

SINAV TARİHLERİ
Sınav TürüSınav Tarihleri Açıklama
Güz Dönemi Ara Sınavı05-06 Aralık 202619 Ekim’den itibaren 7 hafta
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı16-17 Ocak 202707 Aralık’tan itibaren 6 hafta
Bahar Dönemi Ara Sınavı10-11 Nisan 202722 Şubat’tan itibaren 7 hafta
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29-30 Mayıs 202712 Nisan’dan itibaren 7 hafta
Yaz Okulu Sınavı21 Ağustos 202712 Temmuz’dan itibaren 6 hafta
SINAV MERKEZİ TERCİHİ İÇİN SON TARİHLER
Sınav TürüSon Tercih TarihiAçıklama
Güz Dönemi Ara19 Ekim 2026Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Güz Dönemi Dönem Sonu06 Aralık 2026Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Bahar Dönemi Ara22 Şubat 2027Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Bahar Dönemi Dönem Sonu11 Nisan 2027Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Yaz Okulu12 Temmuz 2027Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, Yaz Okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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