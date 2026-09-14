150 bin yolcu hedefiyle turizmde kış devrimi! İstanbul'dan "gemiyle lüks umre" seferleri resmen başladı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Antlaşması ve milyarlarca dolarlık dev ortaklık hamlesi, turizm pazarında taşları yerinden oynatacak bir vizyona dönüştü. Sektörün iletişim devi NCT Medya organizasyonunda, AROYA Cruises’ın Türkiye Resmi Satış Distribütörü Hünkar Turizm güvencesiyle düzenlenen dev lansman gününde, yüzen saray AROYA Cruise ilk lüks Umre seferi için 12 Eylül’de Galataport İstanbul'dan demir aldı.

Kış programı kapsamında kruvaziyer turizmini ilk kez tüm yıla yayan ve vize kolaylığı sunan projenin tüm detayları Hünkar Turizm'in resmi Aroya Türkiye platformu üzerinden seyahatseverlere açıldı.

Ankara ile Riyad arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Antlaşması ve iki ülke arasında pekişen milyarlarca dolarlık dev yatırım vizyonu, turizm pazarında ezber bozan bir dönemi başlattı. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) iştiraki Cruise Saudi bünyesindeki 5.000 yolcu kapasiteli yüzen saray AROYA Cruises, iki ülke arasındaki yüksek diplomatik ve ekonomik yakınlığın en somut ve en prestijli turizm yatırımı olarak kış dönemi boyunca İstanbul çıkışlı seferlerine aralıksız devam edeceğini duyurdu.

Türkiye'deki tüm operasyonları, vize koordinasyon süreçleri ve pazarlama hakları Türkiye Resmi Satış Distribütörü Hünkar Turizm güvencesiyle yürütülen 18 katlı dev gemi, 12 Eylül 2026 tarihinde Galataport İstanbul’da gerçekleştirilen görkemli bir lansmanla kış sezonunu açtı. Lansmanın tüm iletişim, PR ve uluslararası medya ilişkileri yönetimini; helal turizm, muhafazakar seyahat standartları ve lüks destinasyon iletişimi denildiğinde Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en güçlü otoritesi kabul edilen NCT Medya üstlendi.

Aroya Cruise Satış Direktörü Ala Tashkandi, NCT Medya Ajansı Başkanı ve IHATO (Uluslararası Helal Turizm Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Necati Dayan, Cruise Saudi CEO Vekili Taha Nazer

KÜRESEL ZİRVE İSTANBUL'DA TOPLANDI: RİYAD YÖNETİMİNDEN TAM KADRO KATILIM

Galataport İstanbul’da gerçekleştirilen dev zirve, iki ülke arasındaki stratejik bağların büyüklüğünü gözler önüne serdi. Basın toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gelen Cruise Saudi CEO Vekili Taha Nazer ve AROYA Cruise Satış Direktörü Ala Tashkandi, Türkiye pazarının kendileri için taşıdığı hayati önemi vurguladı. Cruise Saudi CEO Vekili Taha Nazer, Ankara-Riyad hattındaki ekonomik iş birliklerinin turizm ayağında Türkiye'yi bir üs olarak konumlandırdıklarını belirtirken; AROYA Cruise Satış Direktörü Ala Tashkandi ise Hünkar Turizm’in distribütörlüğü gücüyle 150 bin yolcu hedefine ve kış dönemi sefer başarılarına inançlarının tam olduğunu ifade etti.

SEFER SAYISINDA %143, YOLCU HEDEFİNDE %188 REKOR ARTIŞ VE VİZE KOLAYLIĞI

İnanç ve kültür turizminde çığır açacak projenin operasyonel detaylarını, kış dönemi hedeflerini ve rotasını paylaşan Hünkar Turizm Genel Müdürü Cemal Erdem ise seyahatseverlere büyük müjdeyi verdi. Turların kış boyunca aralıksız süreceğini ve turizmin tüm yıla yayılacağını belirten Cemal Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Hünkar Turizm olarak, AROYA Cruises’ın Türkiye Resmi Satış Distribütörü unvanıyla bu dev projenin operasyonel gücünü üstlenmekten büyük kıvanç duyuyoruz. Yeni kış programımızın eklenmesiyle, geçen yıla göre sefer sayımızda %143, yolcu sayımızda ise 150 bin yolcu hedefi ile %188 artış gerçekleşecek. Gemi, bugün İstanbul’dan doğrudan Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı’na doğru 'Lüks Umre Seferi' için hareket ediyor. Kış dönemi boyunca durmaksızın devam edecek olan İstanbul kalkışlı ve varışlı helal cruise programlarımız için misafirlerimize çok özel vize kolaylıkları, e-vize ve kapıda vize entegrasyonları sağladık. Ekim, Kasım ve Aralık ayları boyunca aralıksız sürecek olan 6, 7 ve 8 gecelik İskenderiye, Marmaris, Kuşadası ve Bodrum rotalı lüks turlarımızın tüm detaylarını, kontenjanlarını ve erken rezervasyon fırsatlarını hunkarturizm.com resmi platformumuz üzerinden seyahatseverlere açtık. Kontenjanlarımız sınırlı olup, bu tarihi deneyimi yaşamak isteyenler platformumuzdan hızlıca rezervasyon yapabilirler."

150 bin yolcu hedefiyle turizmde kış devrimi! İstanbuldan gemiyle lüks umre seferleri resmen başladı

MUHAFAZAKAR TURİZM İLETİŞİMİNİN KÜRESEL GÜCÜ: NECATİ DAYAN İMZASI

Helal turizm pazarının dinamiklerini en iyi bilen, uluslararası dev markaların bölgedeki algı stratejilerini başarıyla inşa eden NCT Medya, bu dev operasyonla turizm sektöründeki tartışmasız liderliğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye'nin küresel ölçekteki bu dev inanç ve lüks turizm operasyonuna ev sahipliği yapmasını sağlayan NCT Medya Ajansı Başkanı ve IHATO (Uluslararası Helal Turizm Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Necati Dayan, lansmanda yaptığı kapsamlı açıklamada projenin küresel vizyonuna ve iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekti. Necati Dayan, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki stratejik yakınlaşma, sadece diplomatik ve askeri alanda değil, ekonomik ve kültürel sahada da devrim niteliğinde adımları beraberinde getirdi. NCT Medya ve IHATO olarak, muhafazakar turizm ve helal seyahat pazarının küresel kodlarına ve tüm dinamiklerine en üst düzeyde hakimiz. Medya dünyasında çok büyük bir karşılık bulan bu dev gemi, iki ülke arasında kurulan güçlü köprülerin denizdeki en somut, en göz kamaştırıcı meyvesidir. 12 Eylül'deki lansmanımız, sadece bir turizm organizasyonu değil, muhafazakar ve lüks turizmin dünyadaki yeni çekim merkezinin İstanbul olduğunu tescilleyen tarihi bir dönüm noktasıdır. NCT Medya'nın sektördeki köklü iletişim gücü ve vizyonuyla, bu dev yatırımı küresel basının merkezine taşıyoruz."

DENİZ ÜSTÜNDE İHRAM VE KUSURSUZ MANEVİ İKLİM

Seyahatin dini hassasiyetlere ve aile değerlerine tam uyumlu olarak tasarlanması dikkat çekiyor. Yolcular, Kızıldeniz üzerinden Cidde’ye yaklaşırken, gemi henüz deniz üzerindeyken Mikat sınırında ihrama girecekler ve gemide görevli uzman din adamları eşliğinde deniz üstünde Umre niyetlerini yapacaklar. Cidde’de karaya ayak basan misafirler, kendileri için hazırlanan özel lüks transferlerle Mekke ve Medine’deki ibadetlerini huşu içinde tamamlayıp, dönüş yolculuğunu ise uçak konforuyla İstanbul’a gerçekleştirerek seyahatlerini tamamlayacaklar.

150 bin yolcu hedefiyle turizmde kış devrimi! İstanbuldan gemiyle lüks umre seferleri resmen başladı

SUUDİ ARABİSTAN YATIRIMLARININ YENİ MEYVESİ TÜRKİYE EKONOMİSİNE CAN SUYU

Suudi Arabistan'ın Türkiye’deki yenilenebilir enerji, savunma, teknoloji ve ticari ortaklıklarının zirve yaptığı bu stratejik dönemde, AROYA Cruise'un kışın da İstanbul'u ana liman (Homeport) olarak kullanmaya devam etmesi Türkiye ekonomisine devasa bir girdi sağlayacak. Sektör verileri ve liman işletmeciliği raporlarına göre, İstanbul’dan başlayan bu "Ana Liman" operasyonları, limana sadece birkaç saatliğine uğrayıp geçen standart bir transit turiste oranla ülke ekonomisine 6 kat daha fazla döviz girdisi ve katma değer bırakıyor.

%100 helal gıda sertifikalı 12 şık restoranı, tamamen alkolsüz konsepti, hanımlara özel dışarıdan hiçbir şekilde görülmeyen devasa spa/havuz alanları, 1.018 koltuklu dev tiyatrosu, dünya markalarını barındıran alışveriş caddesi (Souq) ve deniz üzerindeki geniş ibadet merkezleriyle AROYA, kış boyunca internet dünyasının, seyahat platformlarının ve dijital basının en çok konuşulan manşet projesi olacak.

ANKARA-RİYAD HATTINDA 10 MİLYAR DOLARLIK VİZYON

Mekke Antlaşması ve Ticari Hedefler: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Antlaşması çerçevesinde, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin kısa vadede 10 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir.

Turizmde "Ana Liman" Çarpanı: AROYA Cruise’un İstanbul’u ana liman (Homeport) olarak seçmesi, bu dev ekonomik iş birliğinin hizmet sektöründeki en somut adımıdır. Liman işletmeciliği verilerine göre, ana liman yolcularının şehirde yaptığı konaklama, transfer ve lüks alışveriş harcamaları, standart bir transit turiste oranla Türkiye ekonomisine 6 kat daha fazla katma değer ve doğrudan döviz girdisi sağlamaktadır.

Suudi Yatırımlarının Yeni Adresi: Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Türkiye’de öncelikli olarak yenilenebilir enerji, teknoloji, savunma sanayii ve altyapı projelerine milyarlarca dolarlık doğrudan yatırım yapmayı planlamaktadır.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası