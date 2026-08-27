Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Çoban merada fosil buldu! “Sanki buraya zamanında ekilmiş”

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde hayvanlarını otlatan Lokman Atıl, merada deniz canlılarına ait olduğu değerlendirilen çok sayıda fosil kalıntısı buldu. Mercimek ve nohut büyüklüğündeki parçaların yanı sıra daha büyük deniz salyangozu fosilleri de tespit eden Atıl, bölgenin paleontolojik açıdan incelenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan Lokman Atıl, arazide dikkatini çeken taşları inceleyince çok sayıda fosil kalıntısıyla karşılaştı. Deniz canlılarına ait olduğu değerlendirilen salyangoz fosillerinin yanı sıra farklı türlere ait olduğu düşünülen kalıntılar bulan Atıl, bölgenin bilimsel araştırmaya açılmasını istedi.

Çoban merada fosil buldu! “Sanki buraya zamanında ekilmiş”
Başlık ResmiÇoban merada fosil buldu! “Sanki buraya zamanında ekilmiş”

Bölgede daha önce küçük çaplı kalıntılara rastladığını belirten Atıl, son araştırmalarında mercimek ve nohut büyüklüğünden başlayıp daha büyük boyutlara ulaşan çok sayıda deniz salyangozu ve tanımlanamayan canlı fosili bulduğunu ifade etti. Arazi genelinde yoğun bir fosil çeşitliliğiyle karşılaştığını vurgulayan Atıl, alanın paleontolojik açıdan incelenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Çoban merada fosil buldu! “Sanki buraya zamanında ekilmiş”
Başlık ResmiÇoban merada fosil buldu! “Sanki buraya zamanında ekilmiş”

“SANKİ BURAYA ZAMANINDA FOSİL EKİLMİŞ”

Hayvancılık yaparken doğadaki kalıntılara denk geldiğini belirten Atıl "Değişik gördüğümüz taşları incelediğimizde fosil olduğunu gördük, gözlemledik. Daha önceden de küçük çaplı bulduk. Daha büyüğünü bulduk. Bu işe hevesimiz daha da arttı. İnceledik, araştırdık. Bu tarla mercimek küçüklüğünde, nohut büyüklüğünde sanki buraya zamanında fosil ekilmiş gibi. Bu kadar çeşitliliğin çok olması Yozgat'ımızın geçmiş insanlık tarihinin birçok medeniyetlere ev sahipliği yaptığı gibi burada da biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapmış. Belki milyonlarca milyarlarca yıl önce canlılar yaşamış" dedi.

Çoban merada fosil buldu! “Sanki buraya zamanında ekilmiş”
Başlık ResmiÇoban merada fosil buldu! “Sanki buraya zamanında ekilmiş”

“BURADA GELİP İNCELENSİN”

Önceden de bu tür kalıntılara denk geldiğini ifade eden Atıl, "Gün geldi deniz, salyangoz fosilleri bulduk. Daha inceledikçe şu an ismini bilemediğim pek çok fosile denk geldik. Daha önce bu işe bakan kurumlara seslendik. Burada gelip incelensin. Dünyanın geçmiş döneminde ne tür hayvanlar yaşamış? Ne tür biyolojik çeşitlilikler yaşanmış? Burası araştırmaya müsait. İlime büyük bir ışık tutacağına inanıyorum. Ben çobanım. Buranın saklı cennet, fosil cenneti olduğunu düşünüyorum. İncelenmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI!
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI!
Nepal’den acı görüntüler, ölü sayısı 170'i aştı
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
İBB yönetimi için anlaşacaklar
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
Faiz desteği azaldı, borcu olana kredi imkanı tanındı
DAMADA DARP TALİMATI
DAMADA DARP TALİMATI
Alparslan Kuytul dosyasında gizli tanıktan çarpıcı beyan
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
Manşetlerde Fenerbahçe'nin Lyon zaferi var
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
Bu fonlardaki getiriler yükseldi
ÇAREYİ KOMŞUDA BULDUK!
ÇAREYİ KOMŞUDA BULDUK!
Kreş fiyatları uçtu... Ev hanımına ek gelir
F.BAHÇE, AVRUPA'DA TARİH YAZDI
F.BAHÇE, AVRUPA'DA TARİH YAZDI
Lyon'u eledi, Galatasaray'ı geride bıraktı
BU FOTOĞRAFLA TANINMIŞTI
BU FOTOĞRAFLA TANINMIŞTI
11 Eylül saldırılarının kilit ismiyle ilgili yeni gelişme!
GRAM YENİDEN YUKARI DÖNDÜ
GRAM YENİDEN YUKARI DÖNDÜ
Altın, kritik konuşma öncesi yükselişe geçti
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİR'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİR'
Miretti’nin eski hocaları, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
ZAM GELMESİN DİYE...
ZAM GELMESİN DİYE...
Ayçiçek yağında fiyat artışını önleyecek hamle
KİLİT ŞEYH MAKSUT'TA AÇILDI
KİLİT ŞEYH MAKSUT'TA AÇILDI
Suriyeli güvenlik kaynağı, fesih sürecini anlattı
YAVAŞ İÇİN YENİ SENARYO!
YAVAŞ İÇİN YENİ SENARYO!
"Son ana kadar deneyecek"
İSTANBUL’A SAĞANAK GELİYOR
İSTANBUL’A SAĞANAK GELİYOR
Sıcaklıklar mevsim normalleri altına düşecek
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
Buğday zirvede, 70 gemi beklemede
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
F.Bahçe Lyon'u eledi, Devler Ligi'ne yükseldi
MALAZGİRT RUHU!
MALAZGİRT RUHU!
Tam olarak neyi ifade ediyor? Erdoğan dün özetledi
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
"ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK”
Tarihin yeniden yazıldığı bir döneme girdik
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Manşetlerde Fenerbahçe'nin Lyon zaferi var: Fransa gözyaşları içinde
Manşetlerde Fenerbahçe'nin Lyon zaferi var: Fransa gözyaşları içinde
Kaydet
Tahvil 2 ayın dibine geriledi, bu fonlardaki getiriler yükseldi
Tahvil 2 ayın dibine geriledi, bu fonlardaki getiriler yükseldi
Kaydet
2026-KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
2026-KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.