Belçika kadrosu: Romelu Lukaku ve Leandro Trossard'a milli davet

Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard ve Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosuna davet aldı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku ile Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Leandro Trossard, UEFA Uluslar Ligi maçları için Belçika Milli Takımı'na davet edildi. İki futbolcu, milli takımın hücum hattında görev yapacak.

Leandro Trossard

Belçika'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt

Savunma: Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, Arthur Theate

Orta saha: Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken

Forvet: Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Lois Openda, Leandro Trossard

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ