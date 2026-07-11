Türkiye'nin desteğiyle müzeye dönüştürülen Srebrenitsa Soykırımı'nın sembol mekanı eski fabrikada kurbanların eşyaları, hikayeleri ve hatıraları yaşatılıyor. TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun, konuyla ilgili "Burada hem Yugoslavya'nın dağılmasından itibaren savaşın nasıl başladığı, nasıl cereyan ettiği ve başta Srebrenitsa olmak üzere nasıl soykırımların yapıldığı anlatılıyor." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ve Srebrenitsa Anıt Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında hayata geçirilen müzede, soykırım kurbanlarının eşyaları bulunuyor. Müzede ayrıca soykırımın başlangıcından Bosna Savaşı'na kadar birçok konuda bilgilendirici bölümler yer alırken, ekranlarda Srebrenitsa ve civarında yaşananlar ile Bosna Savaşı'na ait videolar gösteriliyor.

Türkiyenin desteğiyle kuruldu! Srebrenitsa Soykırımının yıl dönümünde müzeye ziyaretçi akını

Soykırım kurbanlarının fotoğraflarının yer aldığı duvar ve onlardan geriye kalan ayakkabıların sergilendiği bölümler, ziyaretçilerin en çok duygulandığı yerler arasında yer alıyor.

Türkiyenin desteğiyle kuruldu! Srebrenitsa Soykırımının yıl dönümünde müzeye ziyaretçi akını

TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun, yaptığı açıklamada dünyanın her yerinde hala zulüm, vahşet ve insanlığa karşı suçların işlenmeye devam ettiğini belirtti. Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın farklı bir tarafının olduğunu aktaran Coşkun, "Srebrenitsa yalnızca dünyanın gözü önünde olmadı. Bu suçlar aynı zamanda dünya barışını tesis etme iddiasında olan kuruluşların gözetiminde işlendi." ifadelerini kullandı.

Türkiyenin desteğiyle kuruldu! Srebrenitsa Soykırımının yıl dönümünde müzeye ziyaretçi akını

8 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Srebrenitsa'daki katliamda en az 8 bin 372 kişinin öldürüldüğünü belirten Coşkun, TİKA'nın soykırımın unutulmaması adına, her şeyin tanığı olan fabrikanın önce tadilatını yaptığını aktararak şunları söyledi:

"Burada hem Yugoslavya'nın dağılmasından itibaren savaşın nasıl başladığı, nasıl cereyan ettiği ve başta Srebrenitsa olmak üzere nasıl soykırımların yapıldığı anlatılıyor. Savaşta hayatını kaybeden şehitlerimizin kişisel hikayeleri, kişisel eşyalarıyla gösteriliyor. Bu yalnızca bir istatistik değil. Bu yalnızca duvara astığımız fotoğraflar değil, bunların her biri gerçek birer insandı. Bu insanların hikayeleri vardı ve akrabaları hala burada yaşamaya devam ediyor."

Coşkun, soykırım kurbanlarından geriye kalan eşyaların daha uzun yıllar var olması için de çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Türkiyenin desteğiyle kuruldu! Srebrenitsa Soykırımının yıl dönümünde müzeye ziyaretçi akını

SREBRENİTSA SOYKIRIMI

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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