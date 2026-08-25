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Ekonomi

3 yılın en güçlü haftalık performansı! Bitcoin mayıstan bu yana ilk kez 80 bin doların üzerine yükseldi

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Bitcoin, son dönemdeki yükseliş ivmesiyle yatırımcıların odağına yerleşirken 25 Ağustos’ta yüzde 2,5 değer kazanarak 80 bin 908 doları gördü. Kripto varlık, 15 Mayıs’tan bu yana ilk kez 80 bin dolar seviyesini aşarken, haftalık yükselişi de yaklaşık üç yılın en güçlü performansına ulaştı.

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Dijital ortamda alınıp satılabilen, herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmadan çalışan ve işlemleri blokzincir teknolojisi üzerinden gerçekleştirilen kripto para piyasasının en yüksek piyasa değerine sahip ismi olan Bitcoin, son zamanlarda büyük bir yükseliş rallisi yaşadı. Piyasaların gözü Bitcoin’i takip ederken, Bitcoin 25 Ağustos’ta yüzde 2,5 yükselerek 80 bin 908 doları gördü ve 15 Mayıs’tan bu yana ilk kez 80 bin dolar seviyesini aştı.

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3 YILIN EN GÜÇLÜ HAFTALIK PERFORMANSI

80 bin dolar gibi büyük bir rakama kadar çıkan kripto varlığın 23 Ağustos’ta sona eren yedi günlük dönemdeki yükselişi yüzde 23’e ulaşırken, bu hareket yaklaşık üç yılın en güçlü haftalık performansı olarak kayıtlara geçti. Bitcoin’in yükselişindeki en önemli etkenlerden biri ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırması olurken, yatırımcıların likidite beklentileri de artışta etkili olan diğer nedenlerden biri olarak öne çıktı.

3 yılın en güçlü haftalık performansı! Bitcoin mayıstan bu yana ilk kez 80 bin doların üzerine yükseldi
Başlık Resmi3 yılın en güçlü haftalık performansı! Bitcoin mayıstan bu yana ilk kez 80 bin doların üzerine yükseldi

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine bir haftada 1,92 milyar dolarlık rekor para girişi gerçekleşirken, yükseliş düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıların 4 milyar dolardan fazla kısa pozisyonunun tasfiye edilmesine de yol açtı. Buna rağmen Bitcoin, Ekim 2025’te gördüğü yaklaşık 126 bin dolarlık zirvenin yüzde 35’in üzerinde altında bulunuyor.

3 yılın en güçlü haftalık performansı! Bitcoin mayıstan bu yana ilk kez 80 bin doların üzerine yükseldi
Başlık Resmi3 yılın en güçlü haftalık performansı! Bitcoin mayıstan bu yana ilk kez 80 bin doların üzerine yükseldi

Bitcoindeki bu oynaklık seyrinin diğer dönemlerde nasıl bir tablo izleyeceği ise yatırımcılar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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