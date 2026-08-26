Barcelona ‘KKTC’ dedi Rumlar çıldırdı: Organizasyonu engellemeye çalışıyorlar

Barcelona’nın KKTC’de düzenleyeceği Lefkoşa Kampı, Rum tarafının tepkisini çekti. ELAM, organizasyonun iptal edilmesi için İspanya ve Rum yönetimine çağrı yaptı.

İspanyol futbol kulübü Barcelona’nın akademisi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenecek “Lefkoşa Kampı”, Rum tarafının tepkisini çekti.

Kulübün resmî internet sitesinde kamp yerinin “Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs” olarak duyurulmasının ardından Rum ELAM Partisi, İspanya hükûmeti ile Rum Dışişleri Bakanlığına müdahale çağrısı yaparak, organizasyonun iptal edilmesini istedi. Rum ve Yunan basınında yayımlanan haberlerde, kampın “işgal altındaki topraklarda” düzenleneceği hezeyanında bulunulurken, Avrupa’nın önde gelen futbol kulüplerinden Barcelona’nın Kuzey Kıbrıs’ta organizasyon düzenlemesine tepki gösterildi.

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Yunanistan merkezli To Vima gazetesi de gelişmeyi, “Barcelona, Türk işgali altındaki Kıbrıs’taki futbol kampı sebebiyle tepkiyle karşı karşıya” başlığıyla atılan adımın kendilerini nasıl çıldırttığını ortaya koydu.

KASAPOĞLU’NDAN ÖVGÜ

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barcelona’nın Lefkoşa’yı tercih etmesiyle ilgili olarak “Sporun mesafeleri kaldıran birleştirici yönüne müstesna bir örnek teşkil edecek bu organizasyon adanın ortak geleceği ve uluslararası entegrasyonu bakımından da çok değerli. Rum tarafının içeriden yükselen radikal seslere paye vermeden sağduyu ile hareket etmesini diliyor, organizasyonun engellenmesi yönündeki aşırılıkçı reflekslerin diplomasi katında karşılık bulmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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