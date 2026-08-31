Manchester City'de 3'üncü transfer: Brezilyalı oyuncudan 5 yıllık imza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'nin ardından 22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Allan Elias'ı renklerine bağladı.

Premier Lig devi Manchester City'den yapılan açıklamada, Palmeiras'ta forma giyen Allan Elias ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Brezilya ekibi Palmeiras ile tüm kulvarlarda 96 maç oynayan 22 yaşındaki futbolcu, rakip filelere 9 gol gönderdi.

Yaz transfer döneminde şu ana kadar Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katan Manchester ekibi, Enzo Fernandez için Chelsea, Cody Gakpo'yu almak için de Liverpool ile görüşmelerini sürdürüyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası