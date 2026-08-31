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Spor

Manchester City'de 3'üncü transfer: Brezilyalı oyuncudan 5 yıllık imza

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Manchester City'de 3'üncü transfer: Brezilyalı oyuncudan 5 yıllık imza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'nin ardından 22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Allan Elias'ı renklerine bağladı.

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Premier Lig devi Manchester City'den yapılan açıklamada, Palmeiras'ta forma giyen Allan Elias ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Brezilya ekibi Palmeiras ile tüm kulvarlarda 96 maç oynayan 22 yaşındaki futbolcu, rakip filelere 9 gol gönderdi.

Yaz transfer döneminde şu ana kadar Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katan Manchester ekibi, Enzo Fernandez için Chelsea, Cody Gakpo'yu almak için de Liverpool ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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