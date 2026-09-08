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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular! 5 büyükelçi Külliye'de

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular! 5 büyükelçi Külliye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson ve Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu ile bir araya geldi.

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GÜVEN MEKTUPLARINI SUNDULAR

Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Takdimin ardından büyükelçiler, aileleri ve bazı büyükelçilik mensuplarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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