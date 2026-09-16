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Genç kızın saniyelik dalgınlığı telefonuna mal oldu! Jet hırsızlık kamerada: Satsa 500 lira eder, önemli olan içindekiler

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Eskişehir'de molaya çıktığı sırada arkadaşıyla sohbet ederken telefonunu çöp kutusunun üzerine bırakan genç kızın telefonu 4 dakikada çalındı. O anlar kameralara yansırken, genç kız hırsıza “Telefon 400-500 lira eder. Karnın açsa gel ben seni doyurayım ama yeter ki telefonumu geri getir" diyerek seslendi.

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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir hamburger dükkanının önünde yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye kameralara yansıdı.

Dinlenmek için iş yerinin önüne çıkan 30 yaşındaki Elif Sönmez, sohbet esnasında dalgınlıkla cep telefonunu çöp kutusunun kenarına koydu. Telefonunu unuttuğunu fark eden genç kız 4 dakika sonra çöpün başına gitse de telefonunu bulamadı. Sönmez’in telefonunu yolda geçen bir kişinin alarak uzaklaştığı öğrenildi. Sönmez, polise giderek şikâyetçi oldu.

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“ELİYLE KOYMUŞ GİBİ ALIP GİTMİŞ”

Elif Sönmez, yaşananları şöyle anlattı:

Telefonumu çöpün kenarına bırakmışım ve sohbet arasında onu unutup içeri girmişim. İki dakika sonra fark ettim. Telefonumu aradım ama bulamadım. Geri çıktım, 'Acaba buralarda mı bıraktım?' diye etrafa baktım ama yoktu. İçerideki personelden birinin telefonundan aramaya başladık. Telefon çalıyor ama açılmıyor. İşin garip tarafı, zil sesim o kadar enteresan ki eski oyuncak telefonlarda çalan zil sesleri gibi; kız telefonu olduğu uzaktan bile belli olur. Biri gelmiş, geçerken sanki eliyle koymuş gibi hiç duraksamadan alıp gitmiş. Şahsa ulaşamadık.

Genç kızın saniyelik dalgınlığı telefonuna mal oldu! Jet hırsızlık kamerada: Satsa 500 lira eder, önemli olan içindekiler
Başlık ResmiGenç kızın saniyelik dalgınlığı telefonuna mal oldu! Jet hırsızlık kamerada: Satsa 500 lira eder, önemli olan içindekiler

"SATSAN 400-500 LİRA EDER”

Sönmez "Telefonum çok yeni bir model değil ama önemli olan benim için telefonun kendisi değil, içindekiler. Her şeyim telefonun içinde. Şu an kendi hattımı tekrardan çıkarttırdım ama kullanamıyorum; çünkü hattıma kod alamıyorum, hiçbir uygulamaya giriş yapamıyorum. Bütün şifrelerim de dâhil her şeyim şu an o telefonun içinde” dedi.

Genç kızın saniyelik dalgınlığı telefonuna mal oldu! Jet hırsızlık kamerada: Satsa 500 lira eder, önemli olan içindekiler
Başlık ResmiGenç kızın saniyelik dalgınlığı telefonuna mal oldu! Jet hırsızlık kamerada: Satsa 500 lira eder, önemli olan içindekiler

“KARNIN MI AÇ? GEL, DOYURACAĞIM”

Genç kız telefonunu satan kişiye şöyle seslendi: Bak, gerçekten telefonumu geri getir. Gerçekten şikâyetçi olmayacağım, sadece telefonumu istiyorum. Satsan en fazla 400-500 lira eder, edecek bir şey değil. Karnın mı aç? Gel, ben seni doyuracağım, söz. Ama telefonumu ver. İçindekiler gerçekten bana lazım olan şeyler; bütün fotoğraflarım, videolarım, her şeyim o telefonun içinde. İstediğim tek şey telefonumu geri getirmen, başka bir şey değil."

Genç kızın saniyelik dalgınlığı telefonuna mal oldu! Jet hırsızlık kamerada: Satsa 500 lira eder, önemli olan içindekiler
Başlık ResmiGenç kızın saniyelik dalgınlığı telefonuna mal oldu! Jet hırsızlık kamerada: Satsa 500 lira eder, önemli olan içindekiler
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eskişehir
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