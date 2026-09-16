AÖL sınav takvimi 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin gündemine geldi. Açık öğretim lisesinde yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ederken 1. dönem yazılı sınav tarihleri, oturum saatleri ve sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı gün araştırılıyor. MEB tarafından yayımlanan güncel takvimde yazılı sınavların yanı sıra e-Sınav sürecine ilişkin tarihler de açıklandı.

Açık Öğretim Lisesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav süreci için takvim netleşti. Bununla birlikte seçilen ders sayısına ve öğrencinin durumuna göre e-Sınav uygulamasına katılacak adaylar için farklı bir sınav takvimi uygulanacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü yapılacak. AÖL öğrencileri için sınavlar iki oturum halinde gerçekleştirilecek. MEB'in yayımladığı yazılı sınav duyurusuna göre birinci oturum 10.00'da, ikinci oturum ise 14.00'te başlayacak. Sınavlar 81 ilde ve Bakanlık tarafından belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde uygulanacak.

AÖL sınav takvimi 2026! Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL SINAV TAKVİMİ 2026

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Eylül'de başladı ve 12 Ekim 2026'ya kadar devam edecek. Yazılı sınava katılacak öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerine 15 Aralık 2026'dan itibaren AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Belgede öğrencinin sınav merkezi, sınava gireceği tarih ve oturum saati ile kimlik bilgileri bulunacak.

AÖL sınav takvimi 2026! Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

e-Sınava girecek öğrenciler için ise süreç daha erken başlayacak. e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında MEB tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. e-Sınava katılacak adaylar sınav giriş belgelerini 25 Kasım'dan itibaren alabilecek. Dönem sonunda sınav sonuçları 21 Ocak 2027'de açıklanacak.

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