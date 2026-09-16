Nicolas N’Koulou'dan Marsilya'ya Beşiktaş uyarısı: İlk 20 dakika hayati önem taşıyor

Olympique Marsilya'da 200’den fazla maça çıkan ve bir dönem Süper Lig’de de top koşturan 36 yaşındaki eski futbolcu Nicolas N’Koulou, siyah-beyazlı taraftarların Dolmabahçe’de oluşturacağı atmosferden dolayı Fransız ekibi için ilk 20 dakikanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Olympique Marsilya'da 2011-2016 yılları arasında 200’den fazla maça çıkan, Süper Lig’de Gaziantep FK ve 1'inci Lig’de de Amed Sportif Faaliyetler ve Sakaryaspor deneyimi bulunan Nicolas N’Koulou, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Farnsız ekibi arasındaki mücadele öncesinde İstanbul’daki atmosferden sahadaki kırılma anlarına kadar kritik konularda açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK MAÇLAR SADECE YETENEKLE KAZANILMAZ"

Avrupa kupalarındaki dev randevuların saha içi psikolojisini değerlendiren Kamerunlu milli stoper, "Büyük Avrupa maçlarında başarılı olmak için bence en temel unsur büyük bir zihinsel güce sahip olmaktır. Bu seviyede sadece yetenek yeterli olmaz; baskıyı yönetebilmek, odağı kaybetmemek ve şartlar zorlaşsa bile kendi kalitenize inanmak gerekir. Marsilya’da devasa bir beklenti altında oynarsınız. Taraftarlar sorumluluk alan, saklanmayan oyuncular görmek ister. Bu maçlar; karakter, kişilik ve kolektif özgüven ister. Büyük maçlar genellikle odaklanma, disiplin ve kenetlenme gibi küçük detaylarda çözülür" dedi.

Nicolas N’Koulou

"MARSILYA BASİT OYNAMALI"

Siyah-beyazlı taraftarların oluşturacağı baskıya dikkat çeken deneyimli stoper, "Türkiye’de oynadığım için bu atmosferi ve baskıyı çok iyi biliyorum. Marsilya adına maçın ilk 20 dakikası hayati önem taşıyor. Sakin ve kompakt kalmak, saha içi iletişimi güçlü tutmak şart. Tribünlerdeki gürültünün gözü korkutmasına izin verilmemeli. Aksine basit oynayarak, ilk ikili mücadeleleri kazanarak özgüven yakalanmalı. Eğer Marsilya kenetlenmeyi başarırsa bu baskıyı lehine bir motivasyona dönüştürebilir" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ, MARSILYA'YI GERİYE İTMEYE ÇALIŞACAK"

Beşiktaş’ın fiziki gücü yüksek hücum hattına karşı Fransız ekibinin savunma hattına tavsiyelerde bulunan N'Koulou, "Beşiktaş kendi sahasında maça çok yüksek bir yoğunlukla başlayacak ve Marsilya'yı geriye itmeye çalışacaktır. Marsilya savunması baskı altında kalmaktan kaçınmalı, alanları iyi yönetmeli ve geçiş oyunlarına karşı son derece dikkatli olmalı. İkili mücadelelerde agresif ancak akılcı ve kontrollü olmak gerekiyor. Disiplinli kalıp bu baskıya direnmek anahtar rol oynayacak" şeklinde konuştu.

"İKİ TARAFTAR GRUBU DA OYUNUN BİR PARÇASI"

Her iki kulüp taraftarının futbol kültürünü kıyaslayan eski futbolcu, "Marsilya’da da Beşiktaş’ta da taraftarlar futbolu inanılmaz bir tutkuyla yaşıyor. Velodrome’un atmosferini de Türk futbolunun atmosferini de çok iyi biliyorum. Her iki taraftar grubu da basit birer seyirci değil, oyunun doğrudan bir parçası. Takım sahada savaştığı an bunu hisseder ve oyuncuları iterler. İki stadı da özel kılan bu halk tutkusudur" değerlendirmesini yaptı.

"DETAYLARIN BELİRLEYİCİ OLACAĞI MAÇ"

Zorlu randevunun kırılma noktalarına dikkat çeken Nicolas N’Koulou, "Benim için kilit faktör, maçın kırılma anlarını yönetebilmek olacak. İki ceza sahası içinde en sakin, en disiplinli ve en bitirici kalan taraf büyük avantaj yakalayacaktır. Çok çekişmeli ve detayların belirleyici olacağı bir maç bekliyorum. Temkinli olmakta fayda var ancak elbette kalbim Marsilya’nın harika bir performans sergilemesinden yana" sözlerini sarf etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası