Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Nicolas N’Koulou'dan Marsilya'ya Beşiktaş uyarısı: İlk 20 dakika hayati önem taşıyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Nicolas N’Koulou'dan Marsilya'ya Beşiktaş uyarısı: İlk 20 dakika hayati önem taşıyor

Olympique Marsilya'da 200’den fazla maça çıkan ve bir dönem Süper Lig’de de top koşturan 36 yaşındaki eski futbolcu Nicolas N’Koulou, siyah-beyazlı taraftarların Dolmabahçe’de oluşturacağı atmosferden dolayı Fransız ekibi için ilk 20 dakikanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Olympique Marsilya'da 2011-2016 yılları arasında 200’den fazla maça çıkan, Süper Lig’de Gaziantep FK ve 1'inci Lig’de de Amed Sportif Faaliyetler ve Sakaryaspor deneyimi bulunan Nicolas N’Koulou, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Farnsız ekibi arasındaki mücadele öncesinde İstanbul’daki atmosferden sahadaki kırılma anlarına kadar kritik konularda açıklamalarda bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL│Fransızlar, Marsilya maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Beşiktaş açık ara favori
SPOR

ÖZEL│Fransızlar, Marsilya maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Beşiktaş açık ara favori

"BÜYÜK MAÇLAR SADECE YETENEKLE KAZANILMAZ"

Avrupa kupalarındaki dev randevuların saha içi psikolojisini değerlendiren Kamerunlu milli stoper, "Büyük Avrupa maçlarında başarılı olmak için bence en temel unsur büyük bir zihinsel güce sahip olmaktır. Bu seviyede sadece yetenek yeterli olmaz; baskıyı yönetebilmek, odağı kaybetmemek ve şartlar zorlaşsa bile kendi kalitenize inanmak gerekir. Marsilya’da devasa bir beklenti altında oynarsınız. Taraftarlar sorumluluk alan, saklanmayan oyuncular görmek ister. Bu maçlar; karakter, kişilik ve kolektif özgüven ister. Büyük maçlar genellikle odaklanma, disiplin ve kenetlenme gibi küçük detaylarda çözülür" dedi.

Nicolas N’Koulou
Başlık ResmiNicolas N’Koulou

"MARSILYA BASİT OYNAMALI"

Siyah-beyazlı taraftarların oluşturacağı baskıya dikkat çeken deneyimli stoper, "Türkiye’de oynadığım için bu atmosferi ve baskıyı çok iyi biliyorum. Marsilya adına maçın ilk 20 dakikası hayati önem taşıyor. Sakin ve kompakt kalmak, saha içi iletişimi güçlü tutmak şart. Tribünlerdeki gürültünün gözü korkutmasına izin verilmemeli. Aksine basit oynayarak, ilk ikili mücadeleleri kazanarak özgüven yakalanmalı. Eğer Marsilya kenetlenmeyi başarırsa bu baskıyı lehine bir motivasyona dönüştürebilir" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Beşiktaş
SPOR

Beşiktaş'ta umutları yeşerten rakamlar!

"BEŞİKTAŞ, MARSILYA'YI GERİYE İTMEYE ÇALIŞACAK"

Beşiktaş’ın fiziki gücü yüksek hücum hattına karşı Fransız ekibinin savunma hattına tavsiyelerde bulunan N'Koulou, "Beşiktaş kendi sahasında maça çok yüksek bir yoğunlukla başlayacak ve Marsilya'yı geriye itmeye çalışacaktır. Marsilya savunması baskı altında kalmaktan kaçınmalı, alanları iyi yönetmeli ve geçiş oyunlarına karşı son derece dikkatli olmalı. İkili mücadelelerde agresif ancak akılcı ve kontrollü olmak gerekiyor. Disiplinli kalıp bu baskıya direnmek anahtar rol oynayacak" şeklinde konuştu.

"İKİ TARAFTAR GRUBU DA OYUNUN BİR PARÇASI"

Her iki kulüp taraftarının futbol kültürünü kıyaslayan eski futbolcu, "Marsilya’da da Beşiktaş’ta da taraftarlar futbolu inanılmaz bir tutkuyla yaşıyor. Velodrome’un atmosferini de Türk futbolunun atmosferini de çok iyi biliyorum. Her iki taraftar grubu da basit birer seyirci değil, oyunun doğrudan bir parçası. Takım sahada savaştığı an bunu hisseder ve oyuncuları iterler. İki stadı da özel kılan bu halk tutkusudur" değerlendirmesini yaptı.

"DETAYLARIN BELİRLEYİCİ OLACAĞI MAÇ"

Zorlu randevunun kırılma noktalarına dikkat çeken Nicolas N’Koulou, "Benim için kilit faktör, maçın kırılma anlarını yönetebilmek olacak. İki ceza sahası içinde en sakin, en disiplinli ve en bitirici kalan taraf büyük avantaj yakalayacaktır. Çok çekişmeli ve detayların belirleyici olacağı bir maç bekliyorum. Temkinli olmakta fayda var ancak elbette kalbim Marsilya’nın harika bir performans sergilemesinden yana" sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Juventus CEO’sundan Vlahovic itirafı: "Bizi değil Beşiktaş’ı seçti"
SPOR

Juventus CEO’sundan Vlahovic itirafı: "Bizi değil Beşiktaş’ı seçti"
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BAKAN ŞİMŞEK CEVAPLADI!
BAKAN ŞİMŞEK CEVAPLADI!
Savaş olmasa enflasyon ne kadar olurdu?
X-RAY'DEKİ AYRINTI ELE VERDİ
X-RAY'DEKİ AYRINTI ELE VERDİ
Elazığ'daki çifte cinayeti JASAT çözdü
YARGITAY'DAN PEŞİN KİRA KARARI
YARGITAY'DAN PEŞİN KİRA KARARI
Ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor
SİBER CASUSLARA MİT DARBESİ!
SİBER CASUSLARA MİT DARBESİ!
Özel sorgu ara yüzü ortaya çıktı, 5 gözaltı
SOFRAYA UZANAN ELLERE NEŞTER!
SOFRAYA UZANAN ELLERE NEŞTER!
Çiftçiler vurgunu ortaya çıkardı
200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
200 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ!
İhtiyaç finansmanında son durum
YILLAR SONRA OLAY İDDİA
YILLAR SONRA OLAY İDDİA
Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ının paylaşımı gündemde
'BU DURUM BÜYÜK ROL OYNADI'
'BU DURUM BÜYÜK ROL OYNADI'
G.Saray'dan bedelsiz ayrıldı, sebebini açıkladı
100 LİRAYI AŞACAK!
100 LİRAYI AŞACAK!
Akaryakıta bir büyük zam daha
'BİR DAHA BU İŞİ YAPMAM'
'BİR DAHA BU İŞİ YAPMAM'
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için olay iddia
AKINCI’DAN TAM İSABET
AKINCI’DAN TAM İSABET
SUNGUR ile hava hedefi başarıyla vuruldu
'MÜTTEFİK KAYBETTİNİZ'
'MÜTTEFİK KAYBETTİNİZ'
İngiltere Dışişleri Bakanı İsrail'e ateş püskürdü
REIS İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ
REIS İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ
"Herkesi yeniden şampiyonluğa inandırdı"
'ÖZGÜR FİLİSTİN' KRİZİ!
'ÖZGÜR FİLİSTİN' KRİZİ!
Ünlü rapçiye destek yağdı! Sahneye çıkacak sanatçı kalmadı
DÜNYADA SADECE BİR TANE
DÜNYADA SADECE BİR TANE
Süslemeleri 9 ayda geliştirildi
150 UÇAKTA KRİTİK VİRAJ
150 UÇAKTA KRİTİK VİRAJ
Erdoğan-Trump görüşmesine günler kala imza trafiği!
DÖNER BÖYLE SATILAMAYACAK!
DÖNER BÖYLE SATILAMAYACAK!
Bakanlık işletmelere süre tanıdı!
KANTİNLERDE YENİ DÖNEM!
KANTİNLERDE YENİ DÖNEM!
Liste uzadı, artık bu ürünler satılmayacak
TÜRK TURİSTLER DİKKAT!
TÜRK TURİSTLER DİKKAT!
Popüler tatil ülkesinde 10 yıllık giriş yasağı var
MÜGE ANLI’DA SIR OLAY!
MÜGE ANLI’DA SIR OLAY!
Genç kızlara ‘konumculuk’ tuzağı iddiası, Elif nerede?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
AKINCI TİHA, SUNGUR füzesiyle hedef İHA’yı tam isabetle vurdu
AKINCI TİHA, SUNGUR füzesiyle hedef İHA’yı tam isabetle vurdu
Kaydet
Hasat bereketli, fiyat farkı büyük! Tarlada 10 TL, manavda 40 TL
Hasat bereketli, fiyat farkı büyük! Tarlada 10 TL, manavda 40 TL
Kaydet
Savaş olmasa enflasyon ne kadar olurdu? Bakan Şimşek cevapladı
Savaş olmasa enflasyon ne kadar olurdu? Bakan Şimşek cevapladı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.