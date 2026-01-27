Anadolu Ajansı
Yaşlılarda susuzluk bunama sebebi
BEÜ Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, yaşlılarda susuzluğun unutkanlık ve demans riskini artırabileceğini belirtti.
Bilimsel çalışmalar, yaşlılarda susuzluk ve unutkanlık arasında bir ilişki olduğunu, yetersiz sıvı alımının bilişsel fonksiyonları bozarak ilerleyen dönemlerde unutkanlık ve demansa yol açabileceğini ortaya koyuyor.
- Yaşlılarda susuzluk hissi azalır ve susuzluk bilişsel fonksiyonları bozabilir.
- Yetersiz sıvı alımı ve kronik susuzluk, ilerleyen dönemlerde unutkanlık ve demansa sebep olabilir.
- Susuzluk doğrudan alzaymıra neden olmasa da beynin bilişsel fonksiyonlarını etkiler.
- Yeterli sıvı alımının en önemli göstergesi idrar renginin açık sarı olmasıdır.
Son yıllardaki bilimsel çalışmalar yaşlılarda susuzluk ve unutkanlık arasında bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor.
Yaşlılarda susuzluk hissinin azaldığını ve susuzluğun önemsenmesi gereken bir durum olduğunu belirten Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, “Susuzluk doğrudan alzaymıra sebep olmaz ancak beynin bilişsel fonksiyonlarını bozabilir. Yetersiz sıvı alımı, kronik susuzluk beynin fonksiyonlarını bozarak ilerleyen dönemlerde unutkanlığa ve demansa (bunama) sebep olabilir” dedi.
Doç. Dr. Demirel, idrar renginin açık sarı renkte olmasının yeterli sıvı alımının en önemli göstergesi olduğunu anlattı.
