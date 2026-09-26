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Ekonomi

Tüketici kredileri sert fren yaptı

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Tüketici kredileri sert fren yaptı
Başlık ResmiTüketici kredileri sert fren yaptı

Yılın başında hızlı büyüyen tüketici kredilerinde ibre tersine döndü. Tüketici kredilerinin büyüme hızı yüzde 16,9’a kadar gerilerken, ticari kredilerde toparlanma dikkat çekti.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre tüketici kredilerinde büyüme oranı yılın başında yüzde 62,5 ile zirve yaptıktan sonra kademeli olarak gerileyerek 18 Eylül itibarıyla yüzde 16,9 seviyesine indi.

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TİCARİ KREDİLERDE DALGALI SEYİR

Temmuz ayında yüzde 40,9 düzeyinde bulunan tüketici kredisi büyümesi, sonraki dönemde hızla yavaşlayarak ticari kredi büyümesinin de altına geriledi. Ticari kredilerde ise daha dalgalı bir seyir izlendi. Yılın ilk aylarında yüzde 32,1 seviyesine çıkan ticari kredi büyümesi, temmuz ayında yüzde 16,1 ile dip
seviyeyi gördü. Sonraki haftalarda yeniden toparlanan ticari kredi büyümesi, 18 Eylül itibarıyla yüzde 23,3’e yükseldi.

Böylece yılın başında ticari kredilerin yaklaşık iki katı hızla büyüyen tüketici kredileri, eylül itibarıyla yerini ticari kredilerdeki daha güçlü büyüme eğilimine bıraktı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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