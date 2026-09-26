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Sağlık

Kanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem

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Kanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem
Başlık ResmiKanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem

Kanser tedavisinde tıbbi müdahalenin ötesine geçen Etlik Şehir Hastanesi Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi; psikolojik destek, beslenme ve aile terapisinin yanı sıra yapay zekâ tabanlı uzaktan takip imkânıyla hastaları hayata hazırlıyor.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Türkiye’nin ilk ve tek Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi, kanser hastalarını sadece tümörden kurtarmayı değil, tedavi sürecinde ve sonrasında yeniden hayata bağlamayı hedefliyor. Etlik Şehir Hastanesi bünyesinde geçtiğimiz yıl hizmete başlayan Merkez, kanser hastalarına tanı ve tedavinin yanı sıra tedavi sürecinin yan etkileri, psikolojik problemler, beslenme, uyku, fiziksel aktivite ve sosyal hayata dönüş konularında da destek sağlıyor.

Kanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem
Başlık ResmiKanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem

Merkez hakkında bilgi veren Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Lütfi Doğan, kanser görülme sıklığının arttığını belirterek “Tümörü tedavi etmek tek başına yeterli değil” yaklaşımının çalışmalarının temelini oluşturduğunu söyledi.

Kanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem
Başlık ResmiKanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem

Merkezin kanser hastalarının yaklaşık yüzde 80’ine hizmet verdiğini belirten Doğan, erken tanı ve tedavi sonrası şikâyetlerin yönetilmesine, hayat kalitesinin artırılmasına odaklandıklarını kaydetti. Koruyucu onkoloji kapsamında sigara bırakma, HPV aşısı ve KETEM’den yönlendirilen hastalar için hızlı tanı imkânı sunduklarını vurgulayan Doğan, bazı bölgelerde tanı için 8-9 aya varan bekleme süreleri yaşanabildiğine dikkati çekti.

Kanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem
Başlık ResmiKanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem

4.500 KİŞİ YARARLANDI

Etlik Şehir Hastanesi bünyesindeki genetik merkezin Türkiye’nin en büyüklerinden biri olduğunu ifade eden Doğan, Ankara dışındaki 8-10’dan fazla ilden tetkik yürütüldüğünü söyledi.

Kanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem
Başlık ResmiKanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem

Genetik mutasyonların belirlenmesiyle yüksek riskli kişilere koruyucu cerrahi veya ilaç tedavisi uygulanabildiğini belirten Doğan; merkezde cerrahi ve tıbbi onkolojinin yanı sıra aile hekimliği, sigara bırakma, sağlıklı hayat gibi çok sayıda alandan uzmanın çalıştığını aktardı. Ayrıca, ilk yılda 4 bin 500 kişinin Ruhsal Yenilenme Atölyelerinden yararlandığını ve kahkaha seansından sanat terapisine kadar 300’e yakın etkinlik yapıldığını sözlerine ekledi.

Kanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem
Başlık ResmiKanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem

YAPAY ZEKALI DESTEK GELİYOR

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Tülay Eren ise akıllı ilaçların hayat süresini uzattığını ancak yan etkilerinin yönetilmesi gerektiğini bildirdi. Eren, merkezde tedaviyi bırakmak isteyen hastaların ikna edildiğini, boşanma noktasına gelen çiftlere aile terapisi sunulduğunu ve ebeveynlerinin tedavisinden etkilenen çocuklara resim terapisi uygulandığını belirtti. Hastalara yönelik çevrim içi uygulama ve yapay zekâ desteği geliştirildiğini paylaşan Eren “Bulantım geçmiyor, ne yapayım?” gibi sorulara sistemin ilaç yönlendirmesi yapacağını, gerekirse sağlık ekibinin devreye gireceğini aktararak cep telefonundan sunulacak bu hizmetin Türkiye’de bir ilk olacağını vurguladı.

Kanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem
Başlık ResmiKanser sonrası hayata hazırlık! Yapay zekâ ve bütüncül mücadele ile yeni dönem

RANDEVU ALMADAN DİREKT BAŞVURU

Etlik Şehir Hastanesi’nde yer alan Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezinin Ankara’daki tüm kanser hastalarına açık olduğunu belirten Doç. Dr. Tülay Eren, hastanın Etlik Şehir Hastanesi’nde takip edilmesinin şart olmadığını ifade etti. Merkezde randevu sistemi olmadan yüz yüze başvuruların kabul edildiğini belirten Eren, onkoloji hastaları aynı gün değerlendirildiğini, merkezde günlük yaklaşık 1.000 hasta girişi ve yaklaşık 20 poliklinik bulunduğunun bilgisini paylaştı.

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