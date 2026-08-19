Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 9 Ağustos 2026 tarihinde tamamlandı. Mühendis, veteriner hekim, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, avukat, biyolog, laborant ve kimyager gibi farklı pozisyonlarda yapılacak alım için adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler ''Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabına çevrildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak merak edilirken başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda son buldu. Bakanlığın 24 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı ilana göre taşra teşkilatındaki hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel isdtihdam edilecek. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanına dair detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında başvurular 27 Temmuz 2026'da başladı ve 9 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların KPSS puanları ve ilan kapsamında belirlenen şartları üzerinden değerlendirme süreci yürütülecek.

Bakanlık tarafından sonuçların açıklanacağı gün ise henüz duyurulmadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılında gerçekleştirilen 200 sözleşmeli personel alımında başvurular 13 Ekim 2025 ile 24 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Yerleştirme sonuçları ise 17 Kasım 2025 tarihinde yayımlandı.

Bu seneki 9 Ağustos'ta başvuruları tamamlanan Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçlarının Ağustos ayının sonu ya da Eylül ayının başında açıklanması öngörülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu yaparak yerleşmeye hak kazanan adayların listesi Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.tarimorman.gov.tr ve/veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak.

Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden de görüntüleyebilecek.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası