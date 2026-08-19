Beril Pozam, Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Suna karakterinin ardından geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Televizyon kariyerine farklı yapımlarla devam eden ve son olarak Kıskanmak dizisinde rol alan oyuncunun hayatı, yaşı ve bugüne kadar yer aldığı projeler merak ediliyor.

Afili Aşk ile başlayan ekran kariyerinde Akrep, Ada Masalı, Baba ve Yalı Çapkını gibi dizilerde farklı karakterlere hayat veren Beril Pozam, son yılların tanınan oyuncuları arasında yer alıyor. Oyuncu, Yalı Çapkını'nın ardından Kıskanmak dizisinde Nalan karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Pozam'ın yeniden gündeme gelmesinin ardından "Beril Pozam kimdir, kaç yaşında?" ve "Beril Pozam hangi dizilerde oynadı?" soruları araştırılmaya başlandı.

BERİL POZAM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Beril Pozam, 20 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ağustos 2026 itibarıyla 30 yaşında olan oyuncu, televizyon kariyerine 2019 yılında başladı. İlk ekran deneyimlerinden biri olan Afili Aşk dizisinde Nazmiye karakterini canlandırdı. Ardından farklı televizyon yapımlarının kadrosunda yer alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü.

Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Pozam'ın kariyerinde öne çıkan yapımların başında Yalı Çapkını geliyor. 2022-2025 yılları arasında dizide Suna karakterine hayat veren oyuncu, üç sezon boyunca yapımın oyuncu kadrosunda bulundu. Yalı Çapkını'nın ardından ise Kıskanmak dizisine katıldı ve Nalan karakterini canlandırdı. Son olarak Kıskanmak'ta rol alan Pozam'ın eşi Ersin Arıcı ile bebek beklediği gündeme geldi.

Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

BERİL POZAM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Afili Aşk (2019-2020)

Akrep (2020-2021)

Ada Masalı (2021)

Baba (2022)

Yalı Çapkını (2022-2025)

Kıskanmak (2025-2026)

Olağan Şüpheliler (2021)

Aaahh Belinda (2023)

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