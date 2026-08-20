Yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine ek gelir elde etme ve farklı görevlerde deneyim kazanma imkanı sunan Yurt-Time Spor Projesi'nde yeni dönem başvuruları tamamlandı. 11-14 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden işlemlerini yapan öğrenciler şimdi değerlendirme sürecine odaklandı. Yurt Time başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor.

Yurt-Time Spor Projesi'nin yeni dönem başvuruları 14 Ağustos Cuma günü sona erdi. Birinci sınıfın ikinci dönemi veya daha üst sınıflarda eğitim gören ve yurtlarda resmi kaydı bulunan öğrencilerin katılabildiği projede başvuruların tamamlanmasıyla değerlendirme süreci başladı. Gözler 2026 Yurt Time başvuru sonuçlarına çevrildi.

YURT TİME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Yurt-Time Spor Projesi için yeni dönem başvuruları 11-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Yurt Time başvuru sonuçlarının açıklanacağı güne ilişkin resmi bir tarih paylaşılmadı. Başvurular değerlendirilirken öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra burs veya kredi durumları da dikkate alınacak. Sonuç tarihi henüz duyurulmadığı için öğrencilerin resmi açıklamaları ve e-Devlet üzerinden başvuru durumlarını takip etmeleri gerekiyor.

Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? GSB KYK Yurt Time Spor Projesi başvuruları sonuç tarihi

YURT-TİME SPOR PROJESİ'NDE HANGİ İŞLER YAPILIR?

Proje kapsamında gençler idare asistanlığı, yurt eğitim sorumlusu asistanı, sosyal medya sorumlusu, kütüphane sorumlusu, genç ofis sorumlusu, yemekhane sorumlusu gibi ağır iş gerektirmeyen 22 farklı görevde yer alabiliyor. Proje kapsamında aylık en az sekiz en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayacak olan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası