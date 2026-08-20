Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? GSB KYK Yurt Time Spor Projesi başvuruları sonuç tarihi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? GSB KYK Yurt Time Spor Projesi başvuruları sonuç tarihi
Fotoğraf Başlığı Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? GSB KYK Yurt Time Spor Projesi başvuruları sonuç tarihi

Yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine ek gelir elde etme ve farklı görevlerde deneyim kazanma imkanı sunan Yurt-Time Spor Projesi'nde yeni dönem başvuruları tamamlandı. 11-14 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden işlemlerini yapan öğrenciler şimdi değerlendirme sürecine odaklandı. Yurt Time başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor.

Kaydet
a- | +A

Yurt-Time Spor Projesi'nin yeni dönem başvuruları 14 Ağustos Cuma günü sona erdi. Birinci sınıfın ikinci dönemi veya daha üst sınıflarda eğitim gören ve yurtlarda resmi kaydı bulunan öğrencilerin katılabildiği projede başvuruların tamamlanmasıyla değerlendirme süreci başladı. Gözler 2026 Yurt Time başvuru sonuçlarına çevrildi.

YURT TİME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Yurt-Time Spor Projesi için yeni dönem başvuruları 11-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Yurt Time başvuru sonuçlarının açıklanacağı güne ilişkin resmi bir tarih paylaşılmadı. Başvurular değerlendirilirken öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra burs veya kredi durumları da dikkate alınacak. Sonuç tarihi henüz duyurulmadığı için öğrencilerin resmi açıklamaları ve e-Devlet üzerinden başvuru durumlarını takip etmeleri gerekiyor.

Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? GSB KYK Yurt Time Spor Projesi başvuruları sonuç tarihi
Başlık ResmiYurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? GSB KYK Yurt Time Spor Projesi başvuruları sonuç tarihi

YURT-TİME SPOR PROJESİ'NDE HANGİ İŞLER YAPILIR?

Proje kapsamında gençler idare asistanlığı, yurt eğitim sorumlusu asistanı, sosyal medya sorumlusu, kütüphane sorumlusu, genç ofis sorumlusu, yemekhane sorumlusu gibi ağır iş gerektirmeyen 22 farklı görevde yer alabiliyor. Proje kapsamında aylık en az sekiz en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayacak olan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.

Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"OYUNA GELMEYECEĞİZ"
İletişim Başkanı'ndan Netanyahu'ya sert tepki
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
GENÇLERE 2 ÖNEMLİ TAVSİYE!
TEKNOFEST Mavi Vatan müthiş başladı
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Peş peşe sarsıntılar sonrası uzmanlar açıkladı
İŞTE YENİ 10 NUMARA
İŞTE YENİ 10 NUMARA
Galatasaray transferi resmen açıkladı
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
YEĞENİ FETÖ SORUMLUSU ÇIKTI!
"Kuytulcular" dosyasında yeni detaylar ortaya çıkıyor
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
MSB'DEN 'SURİYE' AÇIKLAMASI!
"İsrail'in vurduğu üste Türk askeri bulunmuyor"
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
KAÇAK ET VE SUCUK VURGUNU!
Fakirlere yardım diye topladığı etleri sucuk yapmış
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
'YEĞEN' İDDİASINA TEPKİ!
"Son 3 yılda hakkımda 4 bin 65 iftira attılar"
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI!
Eşel Mobil olmasaydı akaryakıt kaç lira olacaktı?
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
BEŞİKTAŞ İTİRAFI GÜNDEM OLDU
"Daha ilk haftadan kendimi kaos ortamında buldum"
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Uzman isim altında kritik detayı açıkladı
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
İŞTE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU!
Merakla bekleniyordu... Ve açıklandı
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
ANLAŞMA TAMAM, RAKAM BELLİ
Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
POLİSE SİLAH ÇEKTİ SONRA...
Taksi içindeki dehşet anları kamerada
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
96.3 MİLYON TL’LİK TRANSFER!
Şile festivalinden de Haluk Levent ve kardeşi çıktı
CEYDA'NIN ACI SONU!
CEYDA'NIN ACI SONU!
"Hız kes kalbim dayanmıyor"
DOLAR MI TL Mİ?
DOLAR MI TL Mİ?
Son tahminler ve getiriler ne söylüyor?
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
PETROL KRİZİ DÜNYAYI VURDU!
Türkiye akaryakıtta Avrupa'nın en ucuzu oldu
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
İKİ BAŞKENT KARIŞTI!
Biri füzeleri ateşledi, diğeri İHA'ları yolladı
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Alparslan Kuytul'un çocuklara bile tahammülü yok
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ÖZEL │ Süper Lig’in eski yıldızı Chibuike'den Okan Buruk itirafı: Takım arkadaşıma söylemiştim!
Süper Lig’in eski yıldızından Okan Buruk itirafı
Kaydet
BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi! 21, 25 ve 26 Ağustos BİM'de bu hafta neler var?
BİM 21, 25 ve 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
Kaydet
Teşkilat’ın yeni başrol oyuncusu belli oldu! Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?
Tolga Sarıtaş’a hangi kadın oyuncu eşlik edecek?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.