TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı. Etkinlikleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, TEKNOFEST Mavi Vatan ne zaman kadar, saat kaça kadar açık?" sorularına cevap arıyor. İşte TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaret saatleri...

Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek TEKNOFEST Mavi Vatan, 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. TEKNOFEST 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, su altı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek.

TEKNOFEST SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Etkinlik alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-18.00 saatleri arasında yapılabilecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan saat kaça kadar açık? TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaret saatleri

ETKİNLİK TAKVİMİ

4 gün sürecek etkinlikte, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler sergilenecek.

Etkinliğin teknoloji yarışmaları bölümünde İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması yapılacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsur ve platformu sergilenecek. Bunlar arasında TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan bulunuyor.

Çeşitli denizaltı platformlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin simge deniz araçlarından TCG Savarona ile Müze Gemi Yavuz da etkinlik alanında yer alacak.

Alanda insanlı platformların yanı sıra ULAQ, SANCAR, MARLIN ve SALVO gibi insansız deniz araçları da ziyaretçilerle buluşacak.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu da etkinlikte yer alan platformlardan biri olacak. Böylece ziyaretçiler, farklı sınıf ve görevlerdeki su üstü platformları, denizaltılar ve insansız deniz sistemlerini aynı etkinlik alanında görme fırsatı bulacak.

Milli Denizaltı (MİLDEN) Test Bloğu da ziyaretçilerle buluşturulacak. Türkiye'nin milli denizaltı geliştirme çalışmalarının önemli aşamalarından MİLDEN'e ilişkin test bloğunun sergilenmesi, etkinliğin önemli başlıklarından olacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan saat kaça kadar açık? TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaret saatleri

KÜLTÜREL PROGRAMLAR

Mavi Vatan kapsamında denizcilik kültürüne yönelik çeşitli spor müsabakaları da yapılacak.

Festival programında Mavi Vatan Halat Çekme Yarışı, Mavi Vatan El İncesi Atma Yarışı ve yüzme yarışları yer alıyor. İlk iki gün Sprint Yüzme Yarışı düzenlenirken hafta sonunda Mavi Vatan Yüzme Yarışı gerçekleştirilecek.

22 ve 23 Ağustos'ta Mavi Vatan Dragon Kürek Yarışı yapılacak. Halat çekme ile el incesi atma yarışlarının finalleri ise festivalin son günü olan 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Festivalin kültürel programları kapsamında 22 Ağustos Cumartesi günü Mehteran Gösterisi, NSosyal Nod Bilgi Yarışması ve "Sahne Senin" etkinliğinin ardından Sefo konseri gerçekleştirilecek.

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