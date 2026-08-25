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Yaşam

Yüzyıllardır aynı yöntem! Tonlarcasını burada saklıyorlar

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Yüzyıllardır aynı yöntem! Tonlarcasını burada saklıyorlar

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyü sakinleri, peynirlerini yüzyıllardır doğal soğuk hava deposu olarak kullandıkları buz mağaralarında muhafaza ediyor. Köy sakinleri, çevre köylerden de peynir getirilen mağaralarda 20 tondan fazla peynirin muhafaza edildiğini söylüyor.

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Erzincan'a yaklaşık 61 kilometre uzaklıktaki Ayranpınar köyünde bulunan buz mağaraları, geçmişten günümüze peynirlerin bozulmadan saklanması amacıyla kullanılıyor.

Köylüler, mayıs ayında hazırladıkları peynirleri çuvallara koyarak mağaraya getiriyor. Doğal serinliği sayesinde peynirlerin ekim ayına kadar muhafaza edildiği mağaralar, kışlık peynirlerin saklandığı geleneksel bir depo görevi görüyor.

Yüzyıllardır aynı yöntem! Tonlarcasını burada saklıyorlar
Başlık ResmiYüzyıllardır aynı yöntem! Tonlarcasını burada saklıyorlar

20 TONDAN FAZLA

Köy sakinleri, çevre köylerden de peynir getirilen mağaralarda 20 tondan fazla peynirin muhafaza edildiğini belirtiyor.

Buz mağaralarının yüzyıllardır kullanıldığını ifade eden köylüler, geçmişte ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle vatandaşların peynirlerini mağaraya katırlarla taşıdığını anlattı.

Mağarada bekletilen peynirlerin kendine özgü bir lezzet kazandığını belirten köylüler, doğal yöntemle muhafaza edilen peynirlerin özellikle kış aylarında tüketildiğini söyledi.

Yüzyıllardır aynı yöntem! Tonlarcasını burada saklıyorlar
Başlık ResmiYüzyıllardır aynı yöntem! Tonlarcasını burada saklıyorlar

Köylüler, buz mağaralarının yalnızca peynirlerin muhafaza edildiği bir alan olmadığını, geçmişte çevre köylerden gelen vatandaşların buluştuğu ve köy ürünlerinin satıldığı önemli bir nokta olduğunu da aktardı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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