Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Karşıyaka'da forma giyen Adem Yeşilyurt, sezonun ikinci yarısında Süper Lig'e transfer olmaya hazırlanıyor. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 2007 doğumlu oyuncunun transferinde sona yaklaştı.

Karşıyaka'nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, bu sezon sergilediği performansıyla adından söz ettiriyor. Yurt içi ve yurt dışından birçok takım, yeşil-kırmızılılarla temasa geçerken; genç oyuncu için en ciddi ilgiyi Süper Lig'den Trabzonspor ve Fenerbahçe gösterdi.

Ali Yeşilyurt

BOSERVİS VE OYUNCU TEKLİFİ

Fenerbahçe, oyuncunun transferi için kulüpten bilgi aldı. Trabzonspor ise hızlı hareket edip, yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede bordo-mavili yönetim, bonservise ek olarak oyuncu teklifi sundu. Karşıyaka cephesi, teklife olumlu yaklaşsa da süre talep etti.

Yeşil-kırmızılı yönetim, yapacakları toplantının ardından nihai kararını verecek. Tarafların, hafta içinde anlaşarak transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Karşıyaka altyapısından yetişen Ali Yeşilyurt, Eylül 2022'de profesyonel sözleşme imzaladı

SEZON SONUNA KADAR KARŞIYAKA'DA

Transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlanması halinde Adem Yeşilyurt'un, sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edeceği belirtildi.

