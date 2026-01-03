3 Ocak Cumartesi günü son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar "Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? " sorusunun cevabını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi, Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar hakkında anlık bilgiler veriyor. İşte güncel deprem verileri...

Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden birçok kişi son depremler listesini araştırmaya başladı. Yurdun birçok noktasında gerçekleşen depremler arama motorlarında sorgulatılmaya devam ediyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yer alan sarsıntılar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

