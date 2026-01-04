Peş peşe yapılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla yaşanan “toplumsal ahlaktaki çöküş” endişesi zirveye ulaştı. Halkın yüzde 94’ü toplumsal ahlakın giderek bozulduğunu belirtirken, yüzde 85’i de ahlak düzeyinin kötü olduğunu düşünüyor. Bu durumun yeni normal olarak algılandığı da ortaya çıktı.

Halkın yüzde 94’ü Türkiye’deki ahlak düzeyinin kötü olduğunu ve giderek arttığını düşünüyor. AK Partililere de sunulan bir araştırmada, toplumun Türkiye’deki ahlak seviyesindeki bozulmaya bakışına yönelik önemli tespitler yer aldı. Katılanların yüzde 94’ü “Toplumun ahlakı son yıllarda sizce nasıl değişmiştir?” sorusuna “Toplum ahlakının son yıllarda giderek bozulduğu” cevabını verdi. Hayat tarzındaki değişimlerin ahlak sınırlarını zorladığını düşünenlerin oranı da yüzde 85 olurken, her 5 kişiden 4’ü ise “Herkes istediği gibi yaşar” anlayışının ahlak sınırlarını zayıflattığı görüşünde.

EVLİLİK KURUMU GÜÇ KAYBEDİYOR

Toplumun yüzde 84,7’si, geleneksel değerlerin modern yaşam tarzı karşısında geri planda olduğunu, yüzde 91,1’i evlilik kurumunun toplum nezdinde güç kaybettiğini dile getiriyor. Her 10 kişiden 9’u, evlilik dışı ilişkilerin toplumda giderek normalleştiğini düşünüyor.

BOŞANMA SEBEBİ AHLAKİ BOZULMA

Toplumun yüzde 79,7’si, boşanmaların artmasının ahlak bozulmanın göstergesi olduğunu düşünürken, yüzde 93,6’sı kumar ve bahis oyunlarının toplum için ciddi bir tehdit olduğu görüşünde. Ayrıca toplumun yüzde 95,4’ü, bağımlılık türlerinin (kumar, alkol, madde) ahlaki bozulmayı hızlandırdığını, yüzde 85,8’i sosyal medyanın ahlaki değerleri olumsuz etkilediğini, yüzde 84’ü televizyon programlarının ahlaki değerleri zayıflattığı görüşünü dile getiriyor.

DİNDEN UZAKLAŞMA PROBLEM

Toplumun yüzde 78’den fazlası ise dinî ve manevi değerlerden uzaklaşmanın ahlaki problemleri artırdığını düşünüyor.

GENÇLERDE AHLAKİ ZAYIFLIK

Araştırmada, gençlerin ahlaki değer anlayışının geçmiş kuşaklara göre zayıfladığını düşünenlerin oranı ise yüzde 90. Ahlaki bozulmadan en fazla etkilenen alanların ise yüzde 35,4’le gençlik ve eğitim, yüzde 33,5 ile aile ve evlilik kurumu olduğu tespiti yapıldı.

SOSYAL MEDYA BÜYÜK TEHDİT

Toplum ahlakını en çok zedeleyen alışkanlığın ne olduğuna yönelik soruda, araştırmaya katılanların verdiği cevaplarda, yüzde 27 ile açık ara sosyal medya ilk sırada geldi. Sosyal medyayı, yüzde 8 ile ekonomik yoksulluk, yüzde 7,8’le alkol ve uyuşturucu bağımlılığı takip etti.

DEĞERLER VE AHLAK EĞİTİMİ

Toplum ahlakının güçlendirilmesi için ne yapılması gerektiğine yönelik soruya da araştırmaya katılanların yüzde 24,3’ü değerler ve ahlak eğitimi, yüzde 20’si aileyi ve evliliği güçlendiren politikalar, yüzde 18’i ekonomik refahın artırılması, yüzde 13,8’i dinî ve manevi rehberliğin güçlendirilmesi cevabını verdi.

