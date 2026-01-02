Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin popüler dizisinin 13. bölümünün ekrana geleceği tarih araştırılırken, yayın akışı ve resmi açıklamalar gündemde yer alıyor. İşte Güller ve Günahlar 13.bölüm yayın tarihi ve detayları...

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen yapımı "Güller ve Günahlar," heyecan dolu hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümün ardından gözler "Güller ve Günahlar 13 bölüm ne zaman, yeni bölüm hangi gün?" sorusuna çevrildi. Sırların açıklığa kavuşacağı 16.bölümde neler yaşanacağı merak konusu olurken, beklenen yayın tarihi belli oldu.

GÜLLER VE GÜNAHLAR BUGÜN VAR MI?

Yılbaşı tatili nedeniyle Güller ve Günahlar yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Kanal D yayın akışına bakıldığında aynı yayın saatinde Düşüş filmi yayınlanacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 13. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin 13. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle paylaşılmadı. Yılbaşı arası nedeniyle bu hafta yeni bölüm yayınlanmazken, dizinin yarın ekrana gelmesi de beklenmiyor. Yayın akışında yer almayan Güller ve Günahlar’ın 13. bölümünün, planlamaya göre haftaya cumartesi günü yayınlanması öngörülüyor. İzleyiciler, yeni bölümle ilgili resmî açıklamaları ve fragmanın ne zaman yayınlanacağını yakından takip ediyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı arası nedeniyle 13. bölümün 10 Ocak Cumartesi günü yayınlanması beklenirken, 3 Ocak 2026 tarihli yayın akışında saat 20.00’de Güller ve Günahlar yerine “Düşüş” filminin yer aldığı görüldü. Dizinin yeni bölüm tarihiyle ilgili resmî açıklamaların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

