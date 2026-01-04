Çinli bilim insanları, robotların acı ve hasarı algılayabilmesini sağlayan devrim niteliğinde bir yapay deri geliştirdi.

ÖMER TEMÜR- Çin bilim adamları robotlar için acı ve hasarı algılayabilen yapay deri geliştirdi.

“Nöromorfik robotik e-Deri” (NRE-skin) olarak adlandırılan sistemde robot el sensörlerden gelen analog basınç verileri, sistemin bir sonraki katmanında insanlardaki gibi kısa elektrik darbelerinden oluşan “spike” sinyallerine dönüştürülüyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Robot kontrolden çıkarak sahibine pata küte daldı!

Bu sinyaller bilgiyi darbenin şekli, genliği, süresi ve frekansı olmak üzere dört farklı şekilde anlamlandırılıyor. Sistem yalnızca basıncı algılamakla kalmıyor, aynı zamanda sensörlerin çalışır durumda olup olmadığını da denetliyor. Her sensör, düzenli aralıklarla “buradayım” anlamına gelen bir sinyal gönderiyor. Bu sinyalin kesilmesi, ilgili sensörde bir arıza ya da hasar olduğuna işaret ediyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası