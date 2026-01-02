Çin’de kaydedilen görüntüler, insansı robot teknolojisinin geldiği noktayı tartışmaya açtı. Hareket yakalama sistemiyle kontrol edilen bir robot, saniyelik gecikme nedeniyle kontrolden çıkarak sahibine sert bir darbe indirdi.

Teknoloji dünyasında sınırları zorlayan insansı robotlar bu kez farklı bir nedenle gündeme geldi.

Çin’de kaydedilen bir görüntüde, bir adamın kontrol ettiği robot, saniyelik gecikme nedeniyle sahibine beklenmedik bir darbe indirdi.

OLAY ÇİN’DE KAYDEDİLDİ, VİDEO KISA SÜREDE YAYILDI

Çin merkezli video paylaşım platformu Bilibili’de yayımlanan bir video, ilginç bir kazayı gündeme taşıdı. Görüntülerde, hareket yakalama kıyafeti giyen bir adamın Unitree G1 adlı insansı robotu kontrol ettiği sırada, robotun beklenmedik bir hamlesiyle yere yığıldığı görüldü.

Robot kontrolden çıkarak sahibine pata küte daldı!

Robot, operatörün hareketlerini neredeyse eş zamanlı olarak takip ediyordu. Ancak saniyelik bir gecikme, kontrol mekanizmasında kritik bir uyumsuzluğa yol açtı. Bu sırada öne doğru ani bir hamle yapan robot, operatörünü kasık bölgesinden tekmeledi.

Darbenin ardından adam acı içinde yere yığıldı.

ROBOT SİNİR AĞI TABANLI SİSTEMLE ÇALIŞIYOR

Videoyu paylaşan kullanıcı, robotun sinir ağına dayalı bir hareket kontrol modeli ile çalıştığını belirtti.

Açıklamada, insan ile robot hareketleri arasındaki gecikmenin teknolojinin gelişmesiyle azaltılmasının hedeflendiği ve ilerleyen aşamalarda bu sürenin 0,1 saniyenin altına düşebileceği ifade edildi.

Görüntüler, X başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda hızla yayıldı. Kullanıcılar olayla ilgili esprili yorumlar yaparken, bazı paylaşımlarda yapay zeka ve robot güvenliği yeniden tartışma konusu oldu. Birçok kullanıcı, robotların insanlara zarar vermesini önlemeye yönelik etik kuralların önemine dikkat çekti.

Robot kontrolden çıkarak sahibine pata küte daldı!

UZMANLARDAN UYARI: TEKNOLOJİ HENÜZ TAM OLGUNLAŞMADI

Uzmanlar, insansı robotların çeviklik ve hareket kabiliyetinde büyük ilerleme kaydettiğini ancak donanım ve yazılım kaynaklı risklerin hala devam ettiğini söylüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası