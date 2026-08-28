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Avcılar açıklarında tanker yoğunluğu! Petrol, kimyasal ve LPG tankerleri havadan görüntülendi

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Avcılar açıklarında tanker yoğunluğu! Petrol, kimyasal ve LPG tankerleri havadan görüntülendi
Fotoğraf Başlığı Avcılar açıklarında tanker yoğunluğu! Petrol, kimyasal ve LPG tankerleri havadan görüntülendi

İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçeleri açıklarında bekleyen onlarca tanker gemisi dikkat çekti. Petrol, kimyasal maddeler ve LPG gibi yükleri taşıyan gemiler İstanbul Boğazı'na girmek için burada sırada bekliyor.

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İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece açıklarında demirli şekilde bekleyen, petrol ürünleri, kimyasal maddeler ve LPG gibi tehlikeli yükleri taşıyabilen tankerler havadan görüntülendi. Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarına yakın kısmında peş peşe sıralanan tankerler dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'un Avrupa Yakası kıyılarının hemen açıklarında demirleyen tankerler, özellikle Küçükçekmece açıklarında yoğunlaşırken, deniz üstünde adeta tanker parkını andıran görüntüler oluşturdu. Tankerlerin bölgede olmasının ana sebebinin, gemilerin İstanbul Boğazı geçişi, liman operasyonları ya da ilgili denizcilik işlemleri öncesinde belirlenmiş demirleme sahalarında beklemesi olduğu belirtildi. Denizcilik düzenlemelerinde Küçükçekmece Demirleme Sahası, tehlikeli yük taşıyan gemilerin beklemesi için kullanılan sahalardan biri olarak tespit edilmiş. Bu bölge, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmayı bekleyen veya Ambarlı Liman Tesisleri'ne (özellikle yakınlardaki akaryakıt ve gaz terminallerine) yanaşmak amacıyla sıra bekleyen tankerlerin güvenli mola noktası.

Avcılar açıklarında tanker yoğunluğu! Petrol, kimyasal ve LPG tankerleri havadan görüntülendi
Başlık ResmiAvcılar açıklarında tanker yoğunluğu! Petrol, kimyasal ve LPG tankerleri havadan görüntülendi

DENİZ TRAFİĞİNİN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Özellikle petrol ürünleri ve kimyasal madde taşıyan tankerler ile LPG tankerleri, taşıdıkları yüklerin niteliği sebebiyle diğer ticari gemilerden farklı güvenlik prosedürlerine tabi tutuluyor. Gemilerin gelişigüzel biçimde kıyıya yanaşması yerine belirlenen demirleme sahalarında bekletilmesi, deniz trafiğinin ve liman operasyonlarının kontrollü biçimde yürütülmesi bakımından önem taşıyor. Petrol ürünleri tankerleri benzin, motorin ve benzeri petrol türevlerinin taşınmasında kullanılırken, kimyasal tankerler farklı sıvı kimyasal maddelerin taşınması için kullanılıyor. LPG tankerleri ise sıvılaştırılmış petrol gazı taşımacılığında tercih ediliyor.

Avcılar açıklarında tanker yoğunluğu! Petrol, kimyasal ve LPG tankerleri havadan görüntülendi
Başlık ResmiAvcılar açıklarında tanker yoğunluğu! Petrol, kimyasal ve LPG tankerleri havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı, yoğun gemi trafiği sebebiyle dünyanın en kritik deniz geçiş noktalarından biri olarak dikkat çekerken, özellikle tehlikeli yük taşıyan gemilerin geçişleri özel kurallara tabi tutuluyor. Bu gemilerin belirlenen demirleme sahalarında bekletilmesi, Boğaz ve liman trafiğinin kontrollü biçimde yönetilmesinin bir parçasını oluşturuyor. İstanbul'un batı kıyılarında yer alan Ambarlı Limanı ve bölgedeki diğer liman tesisleri de sıvı dökme yük ve akaryakıt ürünleri taşımacılığı bakımından önemli bir konumda yer alıyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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