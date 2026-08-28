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Steam'de 45 oyuna erişim engeli getirildi! Steam erişim engeli getirilen oyunlar hangileri?

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Steam'de 45 oyuna erişim engeli getirildi! Steam erişim engeli getirilen oyunlar hangileri?
Fotoğraf Başlığı Steamde 45 oyuna erişim engeli getirildi! Steam erişim engeli getirilen oyunlar hangileri?

Dünyanın en büyük dijital oyun indirme ve oynama platformu Steam’deki 45 oyunun sayfası Türkiye'de erişime engellendi. Peki, Steam erişim engeli getirilen oyunlar hangileri?

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İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb projesi kapsamında yaptığı incelemede Steam’de yer alan 45 oyunun Türkiye'den erişime engellendiği tespit edildi. Steam’deki sayfalarına Türkiye’den erişimi engellenen oyunlar arasında Rockstar Games’in "Bully: Scholarship Edition" ve "Manhunt" gibi oyunları var. Erişime engellenenler arasında ayrıca ‘POSTAL’ serisinden üç oyun ve korku oyunu "Poppy Playtime" da bulunuyor.

Steamde 45 oyuna erişim engeli getirildi! Steam erişim engeli getirilen oyunlar hangileri?
Başlık ResmiSteamde 45 oyuna erişim engeli getirildi! Steam erişim engeli getirilen oyunlar hangileri?

Erişime engellenen 45 oyun şu kategorilerde sınıflandırılmış:

40’ı (yüzde 88,9) Genel yetişkin içerik,
20’si (yüzde 44,4) Az sıklıkta çıplaklık veya cinsel içerik,
15’i (yüzde 33,3) Sadece yetişkinlere özel cinsel içerik,
15’i (yüzde 33,3) Sık çıplaklık veya cinsel içerik,
15’i (yüzde 33,3) Sıkça şiddet veya kan

Erişim engeline rağmen Steam henüz sayfaları erişime kapatmadı.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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