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Ekonomi

2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı yayımlandı: Kamu harcamalarına sıkı denetim

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2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı yayımlandı: Kamu harcamalarına sıkı denetim

2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni dönemin bütçe hazırlıklarında mali disiplin, kamu harcamalarında tasarruf ve kaynakların daha etkin kullanılması öncelikli olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan "2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı", kamuda tasarruf ve mali disiplini merkeze alan yeni dönemin kapılarını araladı. Orta Vadeli Program ve On İkinci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda hazırlanan rehberle birlikte tüm kamu kurumlarının önümüzdeki üç yıllık bütçe sınırları ve harcama ilkeleri netleşti.

Tebliğde "Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program yayımlanmıştır. Orta Vadeli Program'da ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlenmiştir. Bu kapsamda 2027-2029 döneminde, On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) hedefleri doğrultusunda makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi ve adil gelir dağılımına katkı sağlayacak şekilde fiyat istikrarının tesis edilmesi temel amaçtır.

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Bunun yanında verimlilik artışının desteklenmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesi ile beşeri sermayenin geliştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, işgücü piyasasının etkinliğinin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kayıt dışılığın azaltılması yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı yayımlandı: Kamu harcamalarına sıkı denetim
Başlık Resmi2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı yayımlandı: Kamu harcamalarına sıkı denetim

KAMU HARCAMALARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Yayımlanan tebliğde kaynak kullanımlarında etkinliğin artması hedeflendiği belirtilerek, "Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçları ise; mali disiplinin korunması ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, maliye politikaları ile para politikasının eş güdüm içinde uygulanarak makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi, harcamalarda etkinliğin artırılması, vergilemede adalet ve etkinliğin artırılması, kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinliğin artırılmasıdır.

Kamu idareleri Orta Vadeli Program'da belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacaklardır.

Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla harcamaların sistematik olarak gözden geçirilmesi sürdürülecek, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecektir.

Kamu harcamalarında etkinliği artıracak tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim ve izleme faaliyetlerine devam edilecektir. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları sürdürülerek ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecektir.

2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı yayımlandı: Kamu harcamalarına sıkı denetim
Başlık Resmi2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı yayımlandı: Kamu harcamalarına sıkı denetim
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KAMUDA TAŞIT FİLOLARI MERCEK ALTINDA

Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek ve zorunlu hallerle sınırlı yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilmeye devam edilecektir.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacaktır.

2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı yayımlandı: Kamu harcamalarına sıkı denetim
Başlık Resmi2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı yayımlandı: Kamu harcamalarına sıkı denetim

KURUMLAR BÜTÇELERİNİ ÜÇ YILLIK HAZIRLAYACAK

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Orta Vadeli Program, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2027, 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacaklardır.

2027-2029 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarına katılan kamu idareleri ile personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle rica ederim" denildi.

Ayrıca, tebliğde ‘2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi’ne ekine yer verildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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