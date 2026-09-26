Belçika, İtalya'da 2 golle kazandı

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 8 maç yapıldı. Millilerin grubundaki diğer müsabakada Belçika, deplasmanda İtalya'yı Mika Godts ve Dodi Lukebakio'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

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Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liginde karşılaşmalar oynandı.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi 1. Grup maçında ağırladığı Fransa'ya 1-0 yenildi. Konuk ekibin golünü Kylian Mbappe attı.

Millilerin grubundaki diğer müsabakada ise Belçika, deplasmanda İtalya'yı Mika Godts ve Dodi Lukebakio'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ligin ilk haftası, yarınki maçlarla tamamlanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

1. Grup:

Türkiye-Fransa: 0-1

İtalya-Belçika: 0-2

- B Ligi

2. Grup:

Gürcistan-Kuzey İrlanda: 0-1

Macaristan-Ukrayna: 0-1

4. Grup:

Polonya-Bosna Hersek: 0-0

İsveç-Romanya: 2-1

- C Ligi

2. Grup:

Ermenistan-Letonya: 2-0

Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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