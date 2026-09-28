İsrailli rakibini devirdi, altın madalya kazandı: Kastamonu'da omuzlarda taşındı

İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda finalde İsrailli rakibini 3-0 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Yiğit Şişman, memleketi Kastamonu'da coşkuyla karşılandı. Havalimanında omuzlarda taşınan milli Sporcu, "Allah'a şükür başardım" dedi.

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Kastamonu'da yaşayan milli sporcu Yiğit Şişman, İtalya'da gerçekleştirilen Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan memleketine altın madalya ve kupayla dönmeyi başardı.

Yiğit Şişman, Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda kazandığı kupayla poz verdi.

Sırasıyla Çinli, Slovenyalı ve Özbekistanlı rakiplerini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek finale yükselen Şişman, finalde İsrailli rakibini de 3-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Kariyerinde 8 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği bulunan ve 2025 yılında Muay Thai branşında dünya üçüncüsü olan milli sporcu, şampiyonanın ardından memleketi Kastamonu'ya döndü. Kastamonu Havalimanı'nda toplanan Şişman'ın ailesi, yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, genç sporcuyu çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşıladı.

Alkışlar eşliğinde karşılanan ve omuzlarda taşınan genç sporcunun annesi Seyhan Şişman ile babası İmdat Şişman, havalimanında duygusal anlar yaşadı.

Altın madalya kazanan Şişman, havalimanında omuzlarda taşındı.

SHUKAKIDZE: ÇOK MUTLUYUM, ÇOK GURURLUYUM

Yiğit Şişman'ın antrenörü Bekir Bakari Shukakidze, sporcusunun İsrailli rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu olmasının tüm Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, "Şampiyona çok iyi geçti. Çok gururlu, çok mutluyuz. Sporcum gerekeni fazlasıyla yaptı. Çeyrek finalde Slovenyalı rakibini 3-0 yendi, yarı finalde de Özbekistanlı sporcuyu da 3-0 mağlup etti. En önemlisi finalde İsrailli rakibini mağlup etmesiydi. Hem dünya şampiyonluğunun heyecanı hem finaldeki rakibimizin İsrailli olmasından dolayı üzerimizde bayağı bir yük vardı. Şampiyonumuz çok şükür onu da 3-0 mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu. Çok mutluyum, çok gururluyum. Kastamonu, Türkiye bizimle birlikte mutluluk yaşıyor. Ne mutlu bize. Herkese teşekkür ediyorum, bizimle mutluluğumuzu paylaşıyorlar. Milli Takıma da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, Kastamonu'da çiçeklerle karşılandı.

YİĞİT ŞİŞMAN: ALLAH'A ŞÜKÜR, BAŞARDIM

Şampiyonada tüm rakiplerini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek finale ulaştığını dile getiren Yiğit Şişman, "Son adım kalmıştı. Allah'a şükür başardım. İsrailli rakibimi 3-0 yenerek şampiyon oldum. Çok mutlu, çok gururluyum. Destekleyen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Genç sporcunun annesi ve babası, çok gururlu olduklarını belirterek, Yiğit Şişman'ı destekleyen ve yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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