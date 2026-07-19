Sıcak havanın etkili olduğu İstanbul’da termometreler 30 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan İstanbullular pazar gününü sahiller, parklar, millet bahçeleri ve mesire alanlarında geçirdi.

Sıcaktan kaçmak isteyen vatandaşların ilk tercihi İstanbul Boğazı oldu. Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen her yaştan İstanbullu Boğaz’a, Bebek Sahili’ne akın etti. Sahildeki yoğunluk Antalya sahillerini aratmazken, İstanbullular kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakarak serinlemeye çalıştı.

İstanbul’da termometreler 30 derece! Sıcaktan bunalan kendini sahile attı!

İSTANBULLU SAHİLE AKIN ETTİ

Sahil şeridi boyunca yürüyüş yapanların yanı sıra, yanlarında getirdikleri sandalyelerle ağaç gölgelerinde serinleyen ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan Karadeniz kıyısındaki Şile ve Kilyos sahillerinde de yoğunluk gözlemlendi. Bazı vatandaşlar denize girerek serinledi, bazıları da sahillerde yürüyüş yaptı, güneşlendi.

İstanbul’da termometreler 30 derece! Sıcaktan bunalan kendini sahile attı!

“SUCUK GİBİ KAVRULUYORUZ”

Ebubekir Gündoğdu, “Arkadaşlarımızla yüzmeye geldik. Hava çok sıcak, evde durulacak gibi değil. Yapacak bir şeyimiz yok, can sıkıntısı, eğleniyoruz, serinliyoruz. Su sıcaklığı ortalama çok iyi, temiz. İnsanlar da geliyor. İstanbul'un sıcakları kavuruyor. Ona hiç diyecek bir şeyim yok, burada sucuk gibi kavruluyoruz" diye konuştu.

İstanbul’da termometreler 30 derece! Sıcaktan bunalan kendini sahile attı!

"İSTANBUL ÇOK SICAK”

Ömer Ak, " Buraya arkadaşlarımızla serinlemeye geldik. Havalar bayağı sıcak. Görüyorsunuz, herkes burada. Herkesi buraya bekliyoruz. Güzel, tadını çıkartıyoruz. İstanbul çok sıcak, zaten iki gündür 30 dereceyi görüyoruz. O yüzden geldik buraya. Yoksa zor gelirdik buraya" dedi.

“KENDİMİZİ BURAYA ATTIK”

İstanbul halkının Bebek Sahili’ne akın ettiğini belirten Can Kartal, şöyle konuştu:

Havalar çok sıcak. Bugün sabah yataktan kalktığımız gibi kendimizi direkt buraya attık. Saat sabah 7'de geldik. Su tertemiz, on numara. Sabahtan beri yüzüyoruz. Bütün kalabalık burada. İstanbul halkı bugün resmen kendini bebek sahiline atmış. Suyun sıcaklığı çok iyi. İlk atladığın zaman zaten hissediyorsun. Hemen alışıyorsun. Yazın ilk başları gibi değil. Soğuk oluyor normalde. Şu an havada on numara, su da on numara, herkes gelebilir. Sıcaklar beni nasıl etkiliyor biliyor musun? Bugün sabah pervane aldım. Klimam bozuldu, öyle etkiliyor yani. Uyuyamadım.

İstanbul’da termometreler 30 derece! Sıcaktan bunalan kendini sahile attı!

“BİRKAÇ BALIK TUTTUK”

Yoğun geçen LGS sınavı hazırlık sürecinin ardından arkadaşlarıyla stres atmak için deniz kenarına geldiklerini söyleyen Kerem Kaya, "Hava sıcak ama güzel. Birkaç balık tuttuk. Umarım biraz daha tutup akşam eve mutlu gideriz” dedi.

İstanbul’da termometreler 30 derece! Sıcaktan bunalan kendini sahile attı!

MESİRE ALANLARINDA YOĞUNLUK

Avcılar Sahil Parkı'nda pazar gününü aileleriyle geçiren vatandaşlar da getirdikleri kamp sandalyeleriyle ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Eyüpsultan Kurt Kemeri Mesire Alanı da hafta sonu yoğunluk yaşanan noktalardan biri oldu. Belgrad Ormanları'ndaki piknik alanlarına gelen vatandaşlardan bazıları izin verilen alanlarda mangal yakıp semaverle çay demledi.

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