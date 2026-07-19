ABD merkezli Foreign Policy, Başkan Trump’ın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırma kararını köşesine taşıdı. Analizde, Washington’ın en büyük ambargo silahının işlevsiz kaldığı ve Ankara’nın adımları sayesinde Hindistan, Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerin de derin bir nefes alarak Rusya ile askeri ilişkilerinde daha rahat hareket etmeye başlayacağı iddia edildi.

ABD merkezli dış politika dergisi Foreign Policy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırma ve F-35 sürecini yeniden canlandırma hamlesini köşesine taşıdı.

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Derek Grossman imzalı analizde, Ankara’nın Washington karşısında elde ettiği diplomatik başarının, dünyada Rus silahı satın alan diğer ülkeler için de bir kurtuluş kapısı araladığına dikkat çekildi.

Foreign Policy'den tarihi analiz: Trump pes etti, Ankara'nın açtığı yoldan diğer ülkeler akın ediyor!

"TÜRKİYE KARARI DİĞER ÜLKELERE CESARET VERDİ"

Trump’ın Türkiye politikasını irdeleyen Prof. Grossman, "Trump’ın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırma yönündeki son kararı, Hint-Pasifik bölgesindeki Moskova’nın stratejik ortakları için daha geniş kapsamlı sonuçlar doğuracaktır. Bu karar, Kremlin ile işlerini sürdürme konusunda ülkelere daha fazla güven veriyor." yorumunda bulundu.

Foreign Policy'den tarihi analiz: Trump pes etti, Ankara'nın açtığı yoldan diğer ülkeler akın ediyor!

Hindistan, Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerin, Türkiye’nin açtığı yoldan faydalanarak rahat bir nefes aldığı belirtilen analizde, Washington’ın baskılarına rağmen S-400 alan Hindistan ile yaptırım çekincesiyle Rusya ile askeri anlaşmalarını askıya alan Endonezya’nın, Türkiye emsalini görerek kendi savunma politikalarında daha serbest hareket etmeye başlayacağı iddia edildi.

Foreign Policy'den tarihi analiz: Trump pes etti, Ankara'nın açtığı yoldan diğer ülkeler akın ediyor!

YAPTIRIM YASASI ANLAMINI YİTİRİYOR

Ayrıca analizde, ABD Kongresi’nin 2017 yılında Rus savunma sanayisiyle iş birliği yapan ülkeleri cezalandırmak amacıyla çıkardığı CAATSA yasasının, Türkiye’nin adımlarıyla birlikte hedefinden saptığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Hint-Pasifik bölgesindeki hükümetler, CAATSA’nın sabit bir kural değil, Washington’un siyasi önceliklerine göre seçici bir baskı aracı olarak kullanılan bir politika aracı olduğu sonucuna giderek daha fazla varacaklardır. Bu durum, bugün ABD’nin müttefikleri ve ortakları üzerindeki baskıyı bir ölçüde azaltabilir, ancak aynı zamanda Washington’un Rusya’nın küresel askeri ilişkilerini kısıtlamak için kullandığı en etkili araçlardan birini zayıflatma riskini de beraberinde getirmektedir."

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