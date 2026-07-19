Beşiktaş'ta bir ayrılık daha resmileşti. Siyah-beyazlılar, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıklarken, Karadeniz ekibi 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Siyah-beyazlı ekip, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Karadeniz temsilcisi ise 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Tayyip Talha Sanuç

BEŞİKTAŞ RESMEN DUYURDU

Beşiktaş Kulübü, transferle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Bu açıklamayla birlikte siyah-beyazlı formayla geçirdiği dönem sona eren deneyimli stoper, kariyerine Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla devam edecek.

Tayyip Talha Sanuç

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME

Çaykur Rizespor da transferi resmi kanallarından duyurarak Tayyip Talha Sanuç ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor'umuz, Tayyip Talha Sanuç ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Başkanımız Ali Zeki Saruhan'ın katıldığı imza töreninde; Beşiktaş'tan transfer edilen 1999 doğumlu defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü'nde 24 maça çıkmıştı. Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

Tayyip Talha Sanuç

GEÇEN SEZONU GAZİANTEP FK'DA GEÇİRDİ

Geride kalan sezonda kiralık olarak Gaziantep FK forması giyen Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig ve kupada toplam 24 karşılaşmada görev aldı.

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