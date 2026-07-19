Bolu'da bir marketin atıştırmalık reyonuna giren yılan, müşteriler ve çalışanlar arasında paniğe neden oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, olayın şokunu yaşayan vatandaşın "Oyuncak sandım. Şaka yapıyorsunuz sandım" sözleri dikkat çekerken, yılan itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğaya bırakıldı.

Olay, Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin atıştırmalık reyonunda alışveriş yapan müşteriler ve çalışanlar, yerde hareket eden bir canlı fark etti. Canlının bir yılan olduğunu gören vatandaşlar kısa süreli bir şok ve panik yaşadı.

Markette yılan paniği! Vatandaşlar rafların arasında görünce şaşkına döndü

"ŞAKA YAPIYORSUNUZ SANDIM"

Yılanın ürün kutularıyla veya dışarıdan süzülerek içeri girmiş olabileceği tahmin edilirken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın şokunu atlatamayan bir vatandaşın, "Oyuncak sandım. Şaka yapıyorsunuz sandım" dediği anlar videoda yer alırken, bir başka kişinin yılanı yakalamak için "Faraş gibi bir şey getir" diyerek çalışanlara seslendi.

Markette yılan paniği! Vatandaşlar rafların arasında görünce şaşkına döndü

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Market çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Markete giren itfaiye erleri, özel aparatlar yardımıyla yılanı bulunduğu yerden zarar vermeden aldı.

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