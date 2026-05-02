Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'de attığı 29 golle krallık tacını takan Mbaye Diagne, müsabakanın ardından iddialı açıklamalar yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'de Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından konuştu.

Süper Lig'de 30 golle gol kralı olduğu dönemi hatırlatan Mbaye Diagne, "Süper Lig'e gelip 30 gol rekorunu yeniden kıracağım. Geri dönüyorum." ifadelerini kullandı.

DİAGNE GOL KRALI OLDU

Ligde 29 golle krallık tacını takan Amed Sportif Faaliyetler'in golcüsü Mbaye Diagne, Marco Paixao'nun rekoruna ortak oldu.

Diagne, Alagöz Holding Iğdır FK ile yapılan maçta bir gol atarak 2018-2019'da Altay formasıyla 29 golü bulunan Marco Paixao'nun rekorunu egale etti.

