Soruşturmalar sadece ünlülere yönelik değil! Son iki ayda 400 torbacı tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir yılı aşkın süredir devam eden uyuşturucu operasyonlarının yalnızca “ünlüleri hedef aldığı”, bu kişilerin haksız yere rencide edildiği ve asıl uyuşturucu satıcılarına dokunulmadığı yönündeki iddialar Adalet Bakanlığı kaynakları tarafından yalanlandı.
- Kamuoyunda “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 400 şüpheli tutuklandı.
- Kamuoyunda “ünlüler dosyası” olarak bilinen soruşturmalar kapsamında toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
- Bu soruşturmalarda işlem yapılan şüphelilerden 169'unun (Yüzde 77,17'si) kan veya saç örneklerinde kokain ya da esrar maddesine rastlandı.
Gamze Erdoğan / ANKARA - Sosyal medyada yayılan bu söylemlerde, operasyonların göstermelik olduğu, sanatçıların “hizaya çekildiği” ve gerçek suç odaklarının korunduğu iddia ediliyordu. Bu kapsamda kaynaklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların iddia edildiği gibi belirli bir kesimi hedef alan ya da kamuoyu algısına yönelik operasyonlar değil; tamamen hukukun öngördüğü çerçevede yürüdüğünü belirtti.
TORBACI OLARAK BİLİNEN 400 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, adliye muhabirleri ile yaptığı görüşmede, kamuoyunda “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik son iki ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 400 şüpheli tutuklandığını dile getirmişti.
Öte yandan bugüne kadar kamuoyunda “ünlüler dosyası” olarak bilinen soruşturmalar kapsamında toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 219’unun Adli Tıp incelemeleri tamamlandığı, 169 şüphelinin (Yüzde 77,17’si) kan veya saç örneklerinde kokain ya da esrar maddesine rastlandığı ifade edildi.