Uyuşturucu soruşturmasında saç ve kan örneği veren ünlü isimlerden 3 ismin test sonuçları çıktı. Ünlülerden Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu testi negatif çıktı.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni isimler gözaltına alınmaya devam ederken, bazı isimlerin Adli Tıp Kurumu’na verdiği saç ve kan örneklerinin sonucu da çıktı.

3 İSMİN SONUCU NEGATİF

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; ünlülerden Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu testi negatif çıktı.

“UYUŞTURUCU KULLANMAM”

Yurt dışı yasağı adli kontrol şartlı ile serbest bırakılan oyuncu Büşra Pekin, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde “Bahse konu maddeleri kesinlikle hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam. Bu sebeple ne bir kimseyle irtibat kurdum ne bir kimseyi aracı kıldım ne de kimseye bu amaç için para transferi yaptım” demişti.

“MARKA ETKİNLİKLERİNDE TANIŞTIM”

Pekin “Ben yıllardır oyunculuk işi yaptığım için ve Instagram'da ciddi bir takipçi kitlem olduğu için marka davet etkinliklerine influencer olarak davet edilmekteyim. Bahse konu şahsı da (Sercan Yaşar) birkaç kez bu açılış ve marka etkinliklerinde gördüm ve tanıştım. Herhangi bir yakınlığımız bulunmamaktadır” diyerek uyuşturucu kullanmadığını söylemişti.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yapılan eş zamanlı operasyonda ünlü isimler Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ve Enes Güler gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 6'sı serbest bırakılmış, 5'i hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulanmıştı. Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak, Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ise örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

