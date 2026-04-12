Uyuşturucu soruşturmasında verdiği kan ve saç örneklerinde ilaç etken maddesi olarak “morfin, kodein ve metabolitleri” maddesine rastlanan oyuncu Hande Erçel için, Başsavcılık Adli Tıp Kurumu’na yazı yazdı. Buna göre etken maddelerin ilaç etken maddesi olup olmadığı incelenecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan isimlerden biri de oyuncu Hande Erçel olmuştu.

Erçel, soruşturma kapsamında kan ve saç örnekleri vermişti. Adli Tıp Kurumu'na verilen örneklere göre Hande Erçel'in idrar analizinde ilaç etken maddesi olarak morfin, kodein ve metabolitleri maddesine rastlanmıştı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel hakkında flaş karar! Test sonuçları mercek altında, yeni Adli Tıp raporu bekleniyor

SONUÇLARI İNCELENECEK

Erçel hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından etken maddelerin, ilaç etken maddeleri olup olmadığı konusunda inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu’na müzekkere yazıldı. Adli Tıp Kurumu’nun yapacağı değerlendirme ve tespitler sonucu bekleniyor.

"HİÇ UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Oyuncu Hande Erçel, soruşturma kapsamında ifadesinde, Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittiğini söylemişti.

Erçel “Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel hakkında flaş karar! Test sonuçları mercek altında, yeni Adli Tıp raporu bekleniyor

HAKAN SABANCI İÇİN NE DEDİ?

Mesleği gereği sağlıklı yaşamaya dikkat ettiğini belirten Hande Erçel, aynı soruşturmada gözaltına alınan eski erkek arkadaşı Hakan Sabancı hakkında ise “Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim" demişti.

TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTI

Soruşturmada gözaltına alınan Hakan Sabancı’nın uyuşturucu testi ise negatif çıkmıştı.

