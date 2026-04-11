Geçtiğimiz günlerde düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Mustafa Ceceli, Hande Erçel ile İbrahim Çelikkol’un da bulunduğu ünlü isimlerin kan ve saç testi sonuçları belli oldu.

Ünlü isimler kan ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Operasyonda yeni bir gelişme yaşandı ve bazı isimlerin saçında ve kanında uyuşturucu madde tespit edildi.

TGRT Haber'in haberine göre uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimler şöyle:

Ibrahim Çelikkol

İŞTE O İSİMLER

İbrahim Çelikkol, saçında kokain

Hande Erçel'in test sonucu negatif

İLAÇ ETKEN MADDESİNE RASTLANDI

Hande Erçel'in idrar analizinde ilaç etken maddesi olarak morfin, kodein ve metabolitleri maddesine rastlandı.

Deha Bilimler

Deha Bilimler, saçında kodein - kokain

Mustafa Ceceli'nin kan örneği negatif çıkarken, saç örneğinde kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin) tespit edildi.

İlkay Şencan, kanında esrar

Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas'ın da uyuşturucu testi negatif çıktı.

HANDE ERÇEL İFADESİNDE 'KULLANMADIM' DEMİŞTİ

Erçel ifadesinde, yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittiğini söyleyerek, "Onun haricinde gece hayatım yoktur. Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım.

Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim" demişti.

Erçel ifadesinin devamında, 13 yıldır ekranların önünde olduğunu ve etkileyebileceği bir kitlenin olduğunun farkında olduğu sebebiyle yaşantısına hep dikkat ettiğini belirterek, "Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MUSTAFA CECELİ: İTİBAR SUİKASTI

Mustafa Ceceli de serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyasından şu açıklamayı yapmıştı:

"Herkese iyi akşamlar. Gerçekten böyle bir video çekmek zorunda kaldığım için inanamıyorum. Bugün hepinizin malumu kamuoyuna yansıyan konuyla alakalı gerekli prosedürler tamamlandı ve akla, mantığa, hayale hiçbir şekilde sığmayan bu iftiralarla bir alakam olmaması sebebiyle serbestlik kararı verildi. Bu algı operasyonunu yürüten, karalama kampanyasını, itibar suikastını yapanların kimler olduğunun farkındayım ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim. Teşekkürler."

