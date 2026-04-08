İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Hande Erçel, adli testten geçmişti. Erçel’in test sonucu belli oldu.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Erçel, sosyal medya hesabından açıklama yaparak takipçilerini bilgilendirmişti. Erçel, “Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Basında çıkan haberden ben de dün gece haberdar oldum. Ülkeme dönerek gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Devletime ve Türk adaletine güveniyorum, durumun kısa sürede netleşeceğine inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

HANDE ERÇEL’İN İFADESİ

Hakkında gözaltı kararı verildiği sırada yurt dışında bulunan Erçel, Türkiye’ye döner dönmez savcılığa giderek ifade vermişti. Ünlü oyuncunun ifadesinde şu detaylar ortaya çıkmıştı:

“Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde halen eğitimime devam ediyorum. Bunun haricinde oyunculukla uğraşıyorum. Dosyada adı geçen çeşitli mekanlarda yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Onun haricinde gece hayatım yoktur.”

İddia edilen partilere katılmadığını, bu kişileri tanımadığını söyleyen Erçel, “Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım” diye konuşmuştu.

TEST SONUCU BELLİ OLDU

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda test veren Erçel, serbest bırakılmıştı. Gelen sonuca göre Hande Erçel’in test sonuçları negatif çıktı ve uyuşturucu kullanımına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

