Serbest kalan Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı! ‘Hakan Sabancı’ sorusuna da cevap verdi
Ünlü oyuncu Hande Erçel, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdikten sonra serbest kaldı. Erçel, ifadesinde adının böyle bir dosyada geçmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Eski erkek arkadaşı Hakan Sabancı ile ilgili soruya da cevap veren Erçel "Hiç uyuşturucu kullandığını görmedim" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın ünlülere yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Hande Erçel, yurtdışından dönerek ifade verdi ve uyuşturucu testinin ardından serbest bırakıldı.
- Hande Erçel, uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi ve test sonrası serbest bırakıldı.
- Erçel, dosyada adı geçen mekanlardan sadece Bebek Otel'in restoranına iş görüşmesi için birkaç kez gittiğini ve gece hayatının olmadığını belirtti.
- İddia edilen özel parti ve etkinliklere katılmadığını, bu kişileri tanımadığını ve davet almadığını söyledi.
- Hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını ve Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu kullandığını hiç görmediğini ifade etti.
- Yaklaşık 13 yıldır ekranlarda olduğunu, yaşantısına dikkat ettiğini ve ülkesini yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirtti.
- Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ve böyle bir dosyada adının geçmesinden dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Hande Erçel’in, yurtdışında olması nedeniyle yakalama kararı çıkarılmıştı. İstanbul’a döndükten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcıya ifade veren Erçel, uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi ve test sonrası serbest bırakıldı.
"GECE HAYATIM YOK"
Habertürk'ün haberine göre; dosyada adı geçen mekanlara yalnızca Bebek Otel’in restoranına iş görüşmesi için birkaç kez gittiğini belirten Erçel, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde halen eğitimime devam ediyorum. Bunun haricinde oyunculukla uğraşıyorum. Dosyada adı geçen çeşitli mekanlarda yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Onun haricinde gece hayatım yoktur" dedi.
"BU PARTİLERE DAVET DAHİ ALMADIM"
İddia edilen partilere katılmadığını, bu kişileri tanımadığını söyleyen Erçel, “Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım” diye konuştu.
"HAKAN SABANCI’NIN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI HİÇ GÖRMEDİM"
Erçel, hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını ve Hakan Sabancı’nın da uyuşturucu kullanmadığını belirtti. 13 yıldır ekranlarda olduğunu, yaşantısına özen gösterdiğini ve ülkesi için örnek olmaya çalıştığını söyledi ve “Yine hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabacı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Ben yaklaşık 13 yıldır ekranların önündeyim, etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunun farkında olmam nedeniyle yaşantıma hep dikkat ettim ve herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” İfadelerini kullandı.