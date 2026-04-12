İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Bebek'te ünlülerin uğrak mekanı olan Lucca'ya baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında işletme sahibi Cem Mirap ve çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomenlerinden Mika Slowana, Samet Liçina ve Elif Karaaslan da var.

LİSTEDE CEM ADRİAN VE İLKER İNANOĞLU DA VAR

Oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Adrian'ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

