Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Kütüphane adlı mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz gözaltına alındı.

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyonlar sürerken, son adresler Beşiktaş ve Bebek olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan 2 eğlence mekanı için arama kararı çıkarılmıştı.

3 MEKANDA ARAMA

Gece saatlerinde Bebek Mahallesi'nde bulunan bir mekanda arama yapılmıştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası diğer 2 iş yerinde daha arama yapmıştı. 3 mekan aranırken ünlü isimler gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana ve Elif Karaaslan gözaltına alınmıştı. Oyuncu İlker İnanoğlu ile şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Her iki ismin de yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Ali Yaşar Koz

KÜTÜPHANE'NİN İŞLETMECİ GÖZALTINDA

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Burak Doğan'ın haberine göre, Kütüphane adlı mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmasında İstanbul Etiler’deki “Kütüphane” adlı mekanın işletme müdürü Ali Yaşar Koz da gözaltına alınmıştı. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada ifade veren gizli tanıkların, söz konusu mekânda uyuşturucu kullanıldığı yönünde beyanlarda bulunduğu belirtilmişti.

Bu ifadeler üzerine narkotik ekipleri tarafından Kütüphane adlı işletmeye narkotik köpeklerinin de yer aldığı bir operasyon düzenlenmişti.

Kütüphane adlı mekân, Mehmet Akif Ersoy'un, eski İletişim Başkanlığı çalışanı Furkan Torlak'a gönderdiği mesajda kullandığı "Seni kütüphaneye götüreceğiz" ifadesiyle de daha önce gündeme gelmişti. Ali Yaşar Koz, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

MEKANDA FOTOĞRAF YASAK

Canlı müzik üzerine konsepti ile bilinen Kütüphane isimli mekana girişlerin referans ile olduğu, fotoğraf çekmenin yasak olduğu, sosyal medya paylaşımlarına izin verilmediği, alt katının butik gece kulübü olarak kullanıldığı, bu mekanın Emirgan’da kapanan Gizli Kalsın’ın devamı olarak değerlendirildiği de sosyal medyada gündem olan ve konuşulanlar arasında yer alıyor.

