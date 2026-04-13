İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 19 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında eski hakem Elif Karaaslan ve sosyal medya fenomeni Cansel Ayanoğlu'nun da olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yargı süreci devam ediyor.

İstanbul merkezli operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında sosyal medya fenomenleri ile tanınmış isimlerin de bulunduğu şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

8 İSİM TUTUKLANDI!

Hakimlik, şüpheliler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Gizem Melissa Alagöz, Oğuz Sarıpınar, Özlem Parlu, Cem Mirap, Samet Demirok, Onur Yükçü, Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, İrem Şişman ve Mustafa Aksakallı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası