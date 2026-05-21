2006 yılından bu yana her cuma akşamı ekranlara gelen ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan “Arka Sokaklar” hakkında ortaya atılan final iddiası gündem oldu. Yaklaşık 20 yıldır izleyiciyle buluşan fenomen dizinin ekran macerasını sonlandıracağı yönündeki söylentiler, dizinin hayranlarını endişelendirdi.

İlk bölümüyle 2006 yılında seyirci karşısına çıkan ve yıllar boyunca büyük bir izleyici kitlesi oluşturan Arka Sokaklar’ın yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh gibi isimlerin yer aldığı dizinin 21’inci sezon çalışmalarının durduğu öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar kısa sürede gündem olurken, dizinin geleceğiyle ilgili belirsizlik dikkat çekti.

20 yıllık efsane bitiyor! Arka Sokaklar için final kararı

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI: BİTMESİN

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de görev yapan özel bir ekibin hem mesleki mücadelelerini hem de aile hayatlarını konu alıyor. Yıllardır İstanbul sokaklarında geçen hikayeleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapım, farklı kuşaklardan geniş bir hayran kitlesine sahip. Dizinin final yapabileceği yönündeki iddiaların ardından sosyal medya kullanıcıları da peş peşe yorumlarda bulundu. “Arka Sokaklar bitmesin”, “Cuma akşamlarının değişmeyen alışkanlığıydı”, “Yıllardır devam ettiğini bilmek bile güven veriyordu” şeklindeki paylaşımlar dikkat çekti.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Öte yandan, dizinin yayınlandığı Kanal D cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapımın yeni sezonda devam edip etmeyeceğinin ise eylül ayında netlik kazanacağı konuşuluyor.

TELEVİZYON TARİHİNE DAMGA VURAN YAPIMLARDAN

Mayıs 2026 itibarıyla 750 bölüme ulaşan “Arka Sokaklar”, yayın hayatı boyunca birçok başarılı oyuncuyu kadrosunda ağırladı. Polisiye, dram ve aile temalarını bir araya getiren yapım, yıllar içerisinde işlediği farklı olaylar ve karakter hikayeleriyle Türk televizyon tarihine damga vuran diziler arasında gösterildi.

