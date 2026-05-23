Karakaş, Ocak 2026’da verilen %12,19’luk maaş artışının çarşı pazarın amansız hışmına uğrayarak şimdiden buhar olup uçtuğunu vurgularken, emekli kitlesinin tüm dikkatini temmuz ayındaki yasal güncellemeye kilitlediğini ifade etti.

Karakaş, bugün itibarıyla her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin cebine koyacağı bu %14,64’lük maaş güncellemesinin yasa gereği kesinleştiğini ve artık tartışmaya kapalı bir amme alacağı hükmünde olduğunu belirtti.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki projeksiyonlara göre; mayıs ayında 1,89, haziran ayında ise 1,52 oranında enflasyon tahmin ediliyor.

TÜİK bu beklentilerin hilafına, ihtiyatlı davranıp mayıs ayında 1,50 ve haziran ayında 1,50 oranında rakamlar açıklasa bile, neticede karşımıza %18’i aşan (%18,10 oranında) bir güncelleme çıkmaktadır. Sınır boylarındaki savaş durumunu, dış faktörleri ve TÜİK’in önceki açıklamalarından kaynaklanan öngörülerimizi harmanladığımız en kötü senaryoda ise; anılan emeklilerin maaş güncellemesinin %17,5’tan az ve %19,5’tan fazla olamayacağını tahmin etmekteyim.

"Bu verilere göre kümülatif hesaplama işletildiğinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin maaşında %18,58 oranında bir güncelleme ihtimali doğmaktadır.

Bu bağlamda; Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile ciddi ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının beklentileri topluca irdelendiğinde, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın %17,5 ila %19,5 bandında seyredeceği iktisadi bir neticedir.

20 BİN SINIRINDA BÜYÜK MUAMMA VE ANKARA KULİSLERİ

Daha önceden de belirttiğimiz üzere asıl muamma, “en düşük emekli maaşı” uygulamasının akıbetidir. Hükûmetin bu uygulamayı tamamen sonlandırıp sadece sosyal yardıma muhtaç olanlara destek vereceği yönündeki söylemler, milyonlarca emekliyi 20 bin TL sınırında sabitleme riski taşımaktadır.

Üstelik seçime sınırlı bir zaman kala, siyasi irade bu toplumsal riski göze alabilecek mi? Göze alsa bile, hangi en düşük emekliye, hangi kıstasa göre nasıl destek verilecek? Henüz bu konuda netleşmiş ve somutlaşmış bir idari çalışma ortada yoktur…