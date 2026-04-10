Borsada yatırım yaparken yalnızca getiri değil, aynı zamanda etik ve finansal hassasiyetleri de gözetmek isteyen yatırımcılar için katılım endeksi son derece mühim. Faizsiz finans ilkelerine uygun şekilde oluşturulan sistem, yatırımcılara belirli kurallar çerçevesinde seçilmiş hisse senetlerini değerlendirme imkanı sunuyor.

Borsa İstanbul bünyesinde oluşturulan katılım endeksleri, yatırımcılara farklı stratejilere uygun seçenekler sağlıyor. Bir şirketin katılım endeksine dahil edilebilmesi için hem mali yapısının hem de faaliyet alanının belirlenen sınırlar içinde olması gerekiyor. Peki, katılım hisse senedi ne demek? Katılım endeksi hisseleri nasıl alınır?

KATILIM HİSSE SENEDİ NE DEMEK?

Katılım hisse senedi faaliyetleri ve finansal yapısı belirli etik ve faizsiz finans ilkelerine uygun olan şirketlerin borsada işlem gören paylarını ifade eder.

Katılım hisseleri faiz geliri yüksek olmayan, spekülatif işlemlerden uzak duran ve belirli hassasiyet kurallarına göre faaliyet gösteren firmalara aittir. Bu sayede yatırımcılar, sadece kazanç odaklı değil aynı zamanda değer odaklı bir yatırım anlayışıyla hareket etme imkanı bulur.

KATILIM ENDEKSİ HİSSELERİ NASIL ALINIR?

Katılım endeksine dahil hisselere yatırım yapmak isteyenler Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili aracı kurumlar veya bankalar üzerinden yatırım hesabı açarak alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilir.

Hesap açılışının ardından yatırımcılar, katılım endeksinde yer alan şirketleri inceleyerek kendi stratejilerine uygun hisseleri seçebilir. Hisseler borsada diğer paylar gibi anlık fiyatlarla alınıp satılabilir ve piyasa koşullarına göre değer değişimi gösterir.

KATILIM ENDEKSİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Katılım endeksi belirli mali ve etik kriterler doğrultusunda belirlenir. Şirketlerin finansal tabloları detaylı şekilde incelenerek faiz gelirlerinin toplam gelir içindeki oranı, borçluluk düzeyi ve gelir kaynakları analiz edilir.

Ayrıca katılım endeksine uygun olan şirketlerin faaliyet alanlarının da katılım finans ilkelerine de uygun olması gerekir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan şirketler endekse dahil edilirken kriterleri karşılamayanlar da liste dışında bırakılır. Endeks belirli dönemlerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSE NEDİR?

Katılım endeksine uygun hisse, belirlenen finansal ve etik kriterleri sağlayan şirketlerin paylarını ifade eder. Bu şirketler faiz temelli kazançlardan uzak durur ve faaliyetlerini katılım finans ilkelerine uygun şekilde sürdürür. Aynı zamanda alkol, kumar, tütün ve benzeri alanlarda doğrudan faaliyet göstermemeleri de gerekir.

Haberle İlgili Daha Fazlası